Zorica Kondža i Jacques Houdek ispunili dugogodišnju želju pa snimili duet "Jubavi svitlo"

Zorica Kondža i Jacques Houdek predstavili su svoj novi duet naziva ''Jubavi svitlo'', a pjesmu su izveli na poseban dan, Zoričin rođendan.

Prekrasan ambijent Meštrovićeve galerije, bila je izvanredna kulisa za premijerno izvođenje dugoočekivanog dueta Zorice Kondže i Jacquesa Houdeka ''Jubavi svitlo'', a sve u sklopu ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana.

Zorica Kondža bila je posebno uzbuđena i dirnuta, jer joj se na sceni dogodilo nešto što nije slutila; voditelj Duško Ćurlić je najprije otkrio da joj je rođendan, pa je Jacques Houdek s publikom poveo slavljeničku pjesmu, onda se pojavio direktor Tomislav Mrduljaš s buketom cvijeća, da bi sve kulminiralo zborskim pjevanjem publike velikog Zorinog hita "Zar je voljeti grijeh".

Jedna od naših najvećih glazbenih diva Zorica Kondža i neponovljivi Jacques Houdek davno su si obećali da će snimiti zajedničku pjesmu, a sada im se želja napokon i ostvarila na obostrano zadovoljstvo.

Nastup koji nikoga nije ostavio ravnodušnim još jednom je potvrdio status spomenutih glazbenika, koji su oduševili sve prisutne.

''Puno sam toga ostvarila što sam željela, dogodilo se isto tako puno više lijepih nego li lošijih stvari, jer život se sastoji od jednog i drugog. Tako da sam zahvalna životu, a isto tako i Bogu na obitelji kao i talentu koji sam dobila u kojem uživam i što taj užitak mogu podijeliti sa svojom publikom. Jacques i ja smo stalno govorili kako bismo morali neki duet snimiti, bila je to obostrana želja. Došla je pjesma od Marija Božića koju smo sa zadovoljstvom otpjevali, a govori o tome koliku moć ima ljubav. To je jedna velika pjesma za koju vjerujem da će je mnogi prepoznati baš kao takvu'', poručila je Zorica

''Zorica i ja smo puno puta imali to zadovoljstvo nastupati zajedno i svaki put bismo nakon izvedbe obećali jedno drugome da moramo snimiti baš našu pjesmu. Napokon imamo duet! Kada sam čuo demo, odmah sam predosjetio da bi to mogla biti ta pjesma i čuo sam samo Zoricu. Predložio sam ideju autoru Mariju Božiću, snimio sam info verziju za Zoricu i poslao joj nadavši se da će joj se svidjeti, bila je to ljubav na prvo slušanje. Danas imamo pjesmu za koju već mnogi kažu da je za sva vremena. Pomalo je krasi i retro zvuk koji su mnogi pohvalili. Lijepo je čuti povratnu reakciju publike da su se napokon u pjesmi spojili najdraži im glasovi, a meni je posebna sreća i ispunjenje velikoga sna da imam duet sa Zoricom, koju neizmjerno cijenim kao jednu od naših najvećih i istinskih glazbenih diva i glas kojem se oduvijek divim. Ispunila mi se velika želja, neopisiv je osjećaj bio premijerno izvesti pjesmu u čarobnom ambijentu Meštrovićeve galerije, na Melodijama Jadrana, i to baš na Zoričin rođendan!'' ispričao je Jacques.