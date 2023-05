Najjače izdanje Zadar Sunset Festivala na Pozdravu suncu, već se traže karte više!

Jedan od odlično posjećenih festivalskih događaja u srcu Dalmacije, Zadar Sunset Festival, najavljuje do sad najveće, treće izdanje. Nakon dvogodišnjeg ogromnog uspjeha i više od deset tisuća zadovoljnih gostiju iz cijelog svijeta, otkriven je ovogodišnji popis dosad najjačih DJ imena u čijim ćemo nastupima od 31. srpnja do 2. kolovoza uživati na zadarskom Pozdravu Suncu.

Zadrane i njihove goste po prvi će put zabavljati jedna od vodećih zvijezda techno i undergoround scene Joris Voorn. Na Pozdrav suncu stiže i dobitnik prestižne nagrade Grammy, američki superstar DJ Roger Sanchez, ali i dugogodišnji španjolski pionir Paco Osuna. Svjetskim DJ zvijezdama na velikoj pozornici pridružit će se i domaće snage Aldo Morro, Alvize, Groove Masters, Pablo Panda i Yakka.

Uz središnji program na Pozdravu Suncu ove nas godine očekuju dodatni sadržaji kao što su službeni after partiji na više lokacija, beach sessionsi te boat party.

„Treći po redu Zadar Sunset festival očekuje nas na ponovo na prekrasnoj lokaciji, koja je zaista specifična. Ona nosi određenu vrijednost s obzirom da se radi o arhitektonskom čudu, a to su Morske orgulje na Pozdravu Suncu. Festival je unikatan i veseli nas činjenica što su ga turisti prepoznali kao jedan fenomenalni doživljaj. To daje određenu vrijednost gradu Zadru u turističkom smislu. Takvih ponuda nedostaje u čitavoj Hrvatskoj, posebno u ljetnim mjesecima. Hrvatska treba ulagati u kvalitetne sadržaje i manifestacije poput ovog festivala. Vjerujemo da će ovaj događaj u bliskoj budućnosti prerasti svoje okvire, te da ćemo ga dislocirati na veću lokaciju i pružiti turistima ovaj vrhunski doživljaj do ranih jutarnjih sati.“- istaknuo je direktor Turističke zajednice Grada Zadra Mario Paleka.

Ovogodišnje izdanje, za koje se diljem svijeta već traži karta više, razveselit će posjetitelje novom velikom custom made pozornicom koja će odražavajući festivalsku tematiku podići doživljaj ove glazbene avanture na jednu potpuno novu razinu. Tu su i vrhunsko osvjetljenje i ozvučenje, osvježeni backstage, prostrani VIP prostori te food corner s ukusnim zalogajima za još energičniji i duži ples.

„Ovo je do sada najveće izdanje Zadar Sunset festivala. Uz line up koji je predvođen nekim od najrespektabilnijih imena elektronske glazbe pripremamo brojne novitete koji će novo izdanje festivala učiniti nezaboravnim.“- istaknuo je Drago Vukelić ispred BSH Events, dok je glasnogovornica Selected Croatia Nina Begonja zaključila: “U vrijeme kada turizam doživljava pravi procvat u idealnoj smo poziciji da iskoristimo potpuni kapacitet našeg grada. Fokus treba biti na mladim ljudima, radit ćemo na kvalitetno diferenciranoj ponudi koju želimo učiniti prepoznatljivom u Europi i svijetu.”