Španjolski majstor tamnijeg disca Teniente Castillo stiže u Lijepu Našu: "Vraćam se u Šibenik, jedan od najljepših gradova koje sam vidio"

Poznati DJ Teniente Castillo nastupit će na Overground Festivalu koji se održava 14. i 15. srpnja.

Španjolac Teniente Castillo posebna je figura i jedan od zanimljivijih DJ-a koji su nastupali proteklih godina u Hrvatskoj. Uz to, vlasnik je etikete Play Pal Music sa sjedištem u Madridu, fokusirane na tamniju stranu diska, novi val, post punk, psihodeliju, glazbu s malo bpm-ova i sve između toga.

‘Poručnik’ (španj. teniente) ne voli se previše vezivati uz lik Martina Castilla iz TV serije ‘Miami Vice’ po kojem je uzeo umjetničko ime, a posebno ističe da njegovo ime nema nikakve veze s onim drugim poručnikom Castillom, žrtvom atentata okidača za španjolski građanski rat 1936. godine, jer ne želi imati nikakvu vezu s politikom.

U petak, 14. srpnja vraća se u Šibenik, točnije na Overground Festival koji se tog vikenda održava na poznatoj party lokaciji Martinska.

Dvadeset godina na sceni, deset godina u diskografiji, nebrojene suradnje s velikim umjetnicima kao što su Thomass Jackson, Curses, Damon Jee, Roe Deers….. Je li zadovoljan profesionalno i osobno?

"Dobro pitanje. S jedne strane sam zadovoljan, jer napravio sam dosta stvari u ovih 20 godina, pogotovo imajući u vidu da imam i stalni posao zbog kojeg nemam puno slobodnog vremena za druge stvari. Uvijek ima još toga što bih volio učiniti ili postići, ali sve u svemu zadovoljan sam. Još nisam gotov", zaključio je.

Kako je počeo? Još bolje, zašto je počeo? Što ga je učinilo takvim kakvi jest?

"Koliko se sjećam, oduvijek sam volio elektroničku glazbu, a više pozornosti počeo sam joj pridavati otprilike u doba kad sam imao 16. Tih dana mnogi moji prijatelji i drugi ljudi htjeli su postati dio scene pa su kupovali vinile i učili kako ‘vrtiti’, ali malo ih je opstalo i ostalo. Stare tehnike prirodno su filtrirale scenu i brzo bi se otkrilo želi li netko stvarno naučiti miksati i biti DJ. Mislim da je u mom slučaju to od početka bilo profesionalno. Uvijek sam dosta vremena provodio gledajući DJ nastupe i miksanje, a kasnije sam to radio i sam, doma ili bilo gdje. Slušao sam kasete snimane u klubovima iznova i iznova, kupovao vinile skoro svaki tjedan dugi niz godina… Bile su to dobre godine", prisjetio se.

A Play Pal Music? Je li label osnovan zbog strasti, potrebe ili nečeg drugog?

"Definitivno je to bila strast. Bila je to jedna od onih stvari za koje čovjek osjeća da ih može napraviti mada u to vrijeme ništa slično nije radio nitko oko mene. Smatrao sam osnivanje labela prirodnim korakom. A strast je ostala. Bez nje ne bi bilo moguće raditi dobro, ne samo ovaj posao nego bilo što drugo, i održati se u tome godinama", izjavio je Teniente.

U Šibeniku je već svirao u klubu Tunel, a sada se vraća na Overground Festival. Kakva su očekivanja?

"Moj prvi nastup u Šibeniku, jednom od najljepših mjesta koje sam vidio u posljednje vrijeme, bio je jedan od onih na koje se poželiš vratiti odmah nakon završetka istog. Upoznao sam stvarno drage ljude koji puno daju i pokušavaju stvoriti vlastitu scenu. Stekli su neke prijatelje, veliku publiku, a sada povrh toga, dolazim na prvo izdanje njihovog festivala Overground gdje ću dijeliti pozornicu s prijateljima kao što su Local Suicide i Curses. Jedva čekam", priznao je glazbenik.

Što od muzike donosi? Definira li glazbu unaprijed, kada ide na nastupe, ili se prepusti situaciji i ambijentu?

"Sviram mahom izdanja Play Pala, kao i vlastitu glazbu. Na nastupima valja uhvatiti ‘flow’ i energiju kluba, publike. Obično imam neku ideju prije nastupa, kako bi noć mogla proći ili barem zamisao s kakvim vibracijama bi se mogao prepustiti setu", pojasnio je.

Set će odraditi prve večeri festivala na koji dolaze predstavnici novijeg elektroničkog zvuka kakav i sam voli. Uz spomenute Local Suicide i Curses, nastupit će još dvadesetak izvođača među kojima su regionalne uzdanice Stellarcompanion, Johana i Auf Wiedersehen te domaće legende Felver i Sergej Snooze.

