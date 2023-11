6. izdanje Rock&Off nagrade ponovno u zagrebačkoj Tvornici kulture: "Kontinuitet koji smo stekli govori o važnosti i doprinosu te scene!"

Glazbena 2023. godina je prema svim mjerilima nadmašila prethodne godine u autorskom, izvođačkom, produkcijskom i koncertnom smislu, a posebno se to vidjelo na hrvatskoj rock&off sceni što će se sigurno vrjednovati i na šestom izdanju nezavisne glazbene novinarske nagrade.

Dodjela ove nagrade još od prvog izdanja izazvala je veliki interes javnosti i struke, nosi neslužbenu titulu najboljeg tuluma u gradu, a održat će se u zagrebačkoj Tvornici kulture, u petak, 2. veljače 2023. godine.

Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak godine, Koncertni izvođač godine, Rock&Off izvođač godine, Pop&Off izvođač godine, Rap&Off izvođač godine, Jazz&Off izvođač godine, Electro&Off izvođač godine te Iskonova nagrada publike kategorije su u kojima će odmjeriti snage najbolji s domaće rock&off scene u 2023. godini.



"Kao i ona prethodna, 2023. godina dala nam je velik broj kvalitetnih albuma, singlova, koncerata te novih autora i izvođača. Kako stigne vrijeme nominacija za Rock&Off nagradu, tako se sav rad rock&off scene lagano zbraja i vrednuje, a posebno je to teško napraviti nakon ovako aktivne godine. Pred novinarskom strukom je sad težak, ali zanimljiv zadatak odabira najuspješnijih", istaknuo je direktor nagrade Rock&Off, Krešimir Blažević



Pred žirijem sastavljenim od više od 90 novinara/glasača iz najvažnijih domaćih medija nije nimalo lagan posao budući da će od 11. prosinca biti na zadatku prvoga kruga glasanja koji će trajati sve do 18. prosinca. Predlagat će svoje glazbene favorite od kojih će tek oni najzaslužniji biti nominirani. Drugi krug glasanja trajat će od 22. prosinca do 3. siječnja. Nakon narednih blagdana ćemo saznati koji su to glazbenici na rock&off sceni obilježili godinu na izmaku.

Kao i svake godine, prijedlozi za nominacije nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off najznačajniji su korak prema statui s kojom se tek rijetki glazbeni profesionalci za sada mogu pohvaliti s obzirom na godine postojanja nagrade. Stručni žiri će nakon glasovanja odabrati po sedam nominiranih izvođača u kategorijama Album godine, Pjesma godine i Koncertni izvođač godine te po pet izvođača u ostalim kategorijama. Nominirani za navedene kategorije će biti objavljeni 4. siječnja.

Nagrada Rock&Off je od 2018. godine nagradila niz izvođača, a postala je vrlo važna izvođačima i široj javnosti jer je izrasla u platformu iz koje je proizašlo puno kvalitetnih projekata - Mala škola Rock&Off novinarstva, Rock&Off Radio, Rock&Off Glazbeni kamp, Rock&Off turneja, Veliki Glazbeni Rock&Off kviz powered by Iskon, Diskont TV te Skener, kojeg možete naći OVDJE.



“Zadovoljstvo nam je što će već šestu godinu zaredom nagrada Rock&Off okupiti sjajne autore i izvođače, glazbene novinare i kritičare te zaljubljenike u glazbu na jednome mjestu. Šesto izdanje ove nagrade i kontinuitet koji smo stekli govori o važnosti i doprinosu rock&off sceni, a rastemo iz godine u godinu zajedno uz naše partnere Iskon s kojima zastupamo sve razvijeniju rock&off scenu u Hrvatskoj. Drago nam je da se nagrada isprofilirala među glazbenicima i novinarima te da je široj javnosti pokazala neka nova imena kojima hrvatska glazbena scena obiluje”, rekli su predstavnici Rock&Off nagrade.

U iščekivanju centralne dodjele nagrada Rock&Off organizatori su najavili nekoliko iznenađenja u Tvornici kulture u veljači sljedeće godine. Uskoro će biti objavljeni noviteti koje su organizatori pripremili.



Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.

