Roko Vušković iznenadio obradom velikog hita Toše Proeskog "Pratim te" baš na rođendan neprežaljenog pjevača

Jedan od najvećih hitova Toše Proeskog "Pratim te" u sklopu hvaljenog projekta CMC televizije "CMC Stars" dobio je svoju moderniziranu verziju u izvedbi kantautora Roka Vuškovića i to baš na rođendan neprežaljenog pjevača čiji je trag na glazbenom nebu neizbrisiv.

Povjerenje da prepjeva jednu od njegovih najljepših pjesama, cijenjeni autor Miro Buljan dao je upravo perspektivnom Roku s kojim je nedavno ostvario odličnu suradnju napisavši mu pjesmu 'Nema sile te' koja je osvojila i publiku i glazbene urednike.

Podijelio je dojmove o aktualnom prepjevu pjesme "Pratim te", ali i dragocjena sjećanja sa snimanja originala:

"Jako me veseli što je Roko otpjevao tu pjesmu jer je donio neku svoju izvedbu, svoj pogled, emociju i boju, jednu novu energiju. Inače me za tu pjesmu vežu brojne emocije i uspomene iz perioda kad sam pisao za Tošu, makedonskog slavuja. Najviše pjesama koje su ga predstavile cijeloj regiji skladao sam ja, a tekstove je radila Antonija Šola. Sjećam se radosti i veselja u studiju kad je prvi put čuo gotovu verziju pjesme, bio je razdragan kao malo dijete. Mislim da se od svih pjesama koje smo radili zajedno najviše veselio baš ovoj".

Roko Vušković profesor je saksofona, kantautor i multiinstrumentalist koji kvalitetnim pop pjesmama i sigurnom vokalnom izvedbom gradi svoje ime na glazbenoj sceni.

"Velika mi je čast što imam priliku biti sudionikom ovog hvalevrijednog projekta, a to što sam dobio zeleno svjetlo od Mira Buljana čiji rad izuzetno cijenim puno mi znači. S maksimalnim poštovanjem posvetio sam se snimanju pjesme i nadam se da će publika osjetiti emociju koju sam unio u izvedbu. Vesele me mjeseci koji dolaze jer u planu je objava mog prvog albuma na kojem će se naći do sada objavljene pjesme, ali i neke potpuno nove", rekao je Roko.

Stihove Antonije Šole i glazbu Mira Buljana aranžmanski je osvježio i produkcijski uobličio Jan Šinjor Cvetković. U produkciji CMC televizije za pjesmu je snimljen i videospot u režiji Hrvoja Banića. Originalna verzija pjesme „Pratim te“ u izvedbi Toše Proeskog objavljena je na albumu „Pratim te“ 2005.godine.