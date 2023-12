Prljavo kazalište svoju turneju započinje u Rijeci: "Nastup i lista pjesama nešto su drugačiji nego prethodnih godina''

Turneja započinje 16. prosinca u Rijeci te se nastavlja 22. prosinca u Osijeku i 26. prosinca u Varaždinu.

''Stare navike'' ovogodišnja je velika glazbena uspješnica kultnih Prljavaca, stoga ne čudi da je upravo po istoimenoj pjesmi nazvana i dvoranska turneja benda, koja kreće 16. prosinca iz Rijeke (Dvorana mladosti) te se nastavlja 22. prosinca koncertom u Osijeku (Dvorana Gradski vrt), a 26. prosinca i u Varaždinu (Arena Varaždin).



Iako je ovaj rock sastav već 45 godina sinonim za rock spektakle, što podrazumijeva i nebrojeno mnogo koncerata iz njih, svojoj se publici u svakom gradu trude pružiti iznova novi doživljaj i koncerte za pamćenje. Upravo to obećavaju i na nadolazećoj turneji:



''Mislim da će publika doći na svoje, jer je i sama set lista i sam nastup nešto drugačije koncipirani nego na prethodnim turnejama.'' – pomalo tajnovito, otkrio je Jasenko Houra, autor najvećih hitova jednog od najvažnijih i najutjecajnijih bendova u povijesti hrvatske glazbe.



Što je to, zajedno s Mladenom Bodalecom, Damirom Lipošekom, Fedorom Boićem, Markom Karačićem te Markom Lazarićem pripremio publici, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – u jedinstvenom zvuku i tekstovima nekih od najvećih hitova benda, poput 'Marina', 'Mojoj majci', 'Heroj ulice', 'Sve je lako kad si mlad' i mnogih drugih, uz nenadmašnu live interpretaciju, uživat će mnogi poklonici Prljavog kazališta u Rijeci, Osijeku i Varaždinu, a ulaznice za sva tri grada dostupne su putem sustava Eventim.