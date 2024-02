Otkriveni su nominirani za Porin ove godine: Let 3 i Vojko V zajedno sa suradnicima zaradili po pet nominacija!

Na svečanom proglašenju nominacija kroz koje nas je vodila Maja Ciglenečki, saznali tko je sve u utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin!

31. Porin već je na nominacijama dao za naslutiti kako će ovo biti uzbudljiva i neizvjesna dodjela – Let 3 i Vojko V zajedno sa suradnicima zaradili su po pet nominacija!

Posebnost ovog Porina svakako je i broj prijava – u odnosu na prošlu godinu prijavljeno je čak 40 albuma više u kategoriji Album godine.

''Glasačko tijelo je u nultom i prvom krugu glasanja svoje favorite biralo među više od 2000 ovogodišnjih prijava u 35 kategorija. Bilo je čak 316 prijavljenih i 395 skladbi za Pjesmu godine'', rekla je Glavna tajnica Porina Ivana Martinac.

Bend Let 3 s pjesmom ''Mama ŠČ!'' koju potpisuju Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja nominiran je u kategoriji Pjesma godine, a za aranžman iste nominirani su autori Damir Martinović Mrle i Olja Dešić. Također je i video spot za pjesmu kojeg potpisuje Radislav Jovanov Gonzo nominiran u kategoriji Najboljeg video broja. Njihov album ''ŠČ! (Extended)'' kojeg je producirao Matej Zec nominiran je u kategoriji Najbolji album alternativne glazbe, a album remikseva ''Mama ŠČ!'' (Remixes)“ nominiran je u kategoriji Najboljeg albuma elektroničke glazbe koju potpisuje grupa producenata.

Album ''Dvojko'' Vojka V nominiran je u kategoriji Albuma godine te u kategoriji Najboljeg albuma Hip Hop glazbe. Producenti albuma su Andrija Vujević, Vedran Zenzerović i Mihovil Šoštarić. Likovno oblikovanje istog koje potpisuje Vinko Pelicarić nominirano je u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje albuma. Pjesma „Mamacita“ autora Andrije Vujevića i Mihovila Šoštarića nominirana je u kategoriji Pjesme godine, a video spot za istu koju potpisuje redatelj Rino Barbir u kategoriji Najbolji video broj.

Po tri nominacije, zajedno sa svojim suradnicima, osvojili su Tamara Obrovac Quartet, Goran Bare & Majke, Jelusick, Mario Bočić i Jazz Orkestar HRT-a, Matija Dedić i posthumno, Massimo.

Tamara Obrovac Quartet s albumom ''Nuvola'' nominiran je u kategoriji Najbolji album jazz glazbe koji su producirali Bernard Mihalić i Tamara Obrovac. Skladba „Oče moj“ koju potpisuje Tamara Obrovac nominirana je u kategoriji Najbolje skladbe jazz glazbe, a sa skladbom ''Dvi divojke'' Tamara Obrovac Quartet nominiran je u kategoriji Najbolja izvedba jazz glazbe.

Goran Bare & Majke nominirani su u kategoriji Albuma godine i Najboljeg koncertnog albuma s albumom ''Live at Dom Sportova, 12.11.2022.'', čiju produkciju potpisuju Mauro Širol i Mario Rašić. S pjesmom ''Budi ponosan (Live)'' nominirani su u kategoriji Najbolje izvedbe grupe s vokalom.

Jelusick su nominirani u kategorijama Album godine i Najbolji album rock glazbe s albumom ''Follow The Blind Man'' čiju produkciju potpisuje Dino Jelusić. S pjesmom ''The Great Divide'' nominirani su u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom.

Mario Bočić i Jazz orkestar HRT-a s albumom ''Candide'' čiju produkciju potpisuje Igor Geržina, nominirani su u kategoriji Najbolji album jazz glazbe. Sa skladbom „Kupa“ koju autorski potpisuje Mario Bočić nominiran je u kategoriji Najbolje skladbe jazz glazbe, a sa skladbom ''It's Never Too Late'' nominirani su u kategoriji Najbolja izvedbe jazz glazbe.

Massimo je posthumno nominiran u kategoriji Albuma godine i Najboljeg koncertnog albuma godine s albumom ''Massimo Arena Zagreb'' čiju produkciju potpisuju Dragutin Smokrović Smokva i Massimo Savić. Za navedeni album, u kategoriji Najbolja snimka albuma, nominiran je Dragutin Smokrović Smokva.



Matija Dedić s albumom ''Family & Friends'' čiju produkciju potpisuju Goran Martinac i Matija Dedić, nominiran je u kategoriji Najbolji album jazz glazbe. Sa skladbom ''Humpty Dumpty, Live'' nominiran je u kategoriji Najbolje izvedbe jazz glazbe. U kategoriji Najbolje snimke albuma nominirani su Goran Martinac i Mario Mavrin.

U kategoriji Album godine nominirani su:

Vojko V s albumom ''Dvojko'', Jelusick s albumom ''Follow The Blind Man'', Goran Bare & Majke s albumom ''Live at Dom sportova, 12.11.2022.'', Massimo s albumom ''Massimo Arena Zagreb'' i Mia Dimšić s albumom ''Monologue''.

U kategoriji Pjesma godine nominirani su:

Psihomodo Pop s pjesmom ''Dižeš me'' koju potpisuje Davor Gobac, Let 3 s pjesmom ''Mama ŠČ!'' koju potpisuju Damir Martinović i Zoran Prodanović, Vojko V s pjesmom „Mamacita“ čiji su autori Andrija Vujević i Mihovil Šoštarić, zatim Parni Valjak s pjesmom ''Moja glava, moja pravila'' koju potpisuje Husein Hasanefendić Hus te Prljavo Kazalište s pjesmom ''Stare navike'' autora Jasenka Houre i Ines Prajo.

U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su IDEM, Lu Dedić i Pava.

Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Natali Dizdar za skladbu ''Krug'', Vanna za skladbu ''Navika'' i Zorica Kondža za skladbu ''Nemirno srce''.

Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Boris Štok za skladbu ''Grijeh'', Filip Rudan za skladbu ''The Outside'' i Marko Tolja za skladbu ''Nismo znali bolje''.

U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Miach i Grše za skladbu ''Led'', Neno Belan i Mia Dimšić za skladbu ''Ajmo u đir'' i Petar Grašo i Nina Badrić za skladbu ''Nemoj''.

U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Goran Bare & Majke sa skladbom ''Budi ponosan (live)'', Jelusick sa skladbom ''The Great Divide'' i Parni Valjak sa skladbom ''Moja glava, moja pravila''.

U kategoriji Najbolji album zabavne glazbe nominirani su: ''Ispod ovih oblaka'' grupe Gazde, ''Tako je to kada se voli'' Vladimira Kočiša Zeca i ''Zapleši twist'' grupe Swingers.

U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: ''Blues po kišnim plažama'' Natali Dizdar, ''Master Blaster'' grupe Detour i ''Vile se ovdje igraju'' – Matija Cvek & The Funkensteins.

U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: ''Follow The Blind Man'' – Jelusick, ''Kino i kokice'' – Bang Bang i ''Vesna'' – Pipschips&Videoclips.

U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe nominirani su: Gretta s albumom ''…Iz noći u dan'', Nina Romić s albumom ''Jezero'' i Let 3 albumom ''ŠČ! (Extended)''.

U kategoriji Najbolji album hip hop glazbe nominirani su: Vojko V s albumom ''Dvojko'', Reper Iz Sobe s albumom ''Unutra'' i Kuku$ s albumom ''X''.

U kategoriji Najboljeg albuma elektroničke glazbe nominirani su: Pocket Palma s albumom „III“, Petar Dundov s albumom ''In Expectation of Dawn'' i Let 3 s albumom ''Mama ŠČ! (Remixes)''.

Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su: Mario Bočić i Jazz Orkestar HRT-a s albumom ''Candide'', Matija Dedić s albumom ''Family & Friends'' i Tamara Obrovac Quartet s albumom ''Nuvola''.



Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su albumi: ''Berislav Šipuš: Pasija'', izvođač: Zbor HRT-a; Tomislav Fačini, dirigent; Monika Cerovčec, sopran; Martina Gojčeta Silić, mezzosopran; Roko Radovan, tenor; Marko Špehar, bas; Sreten Mokrović, govornik; Branimir Pustički, violončelo; Mirjana Krišković i Veronika Ćiković, harfe; Hrvoje Sekovanić, Šimun Matišić, Marko Mihajlović, Fran Krsto Šercar, udaraljke; zatim album ''Frano Parać: Carmina Krležiana / Missa Maruliana'', izvođač: Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a, Cantores Sancti Marci, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, Tonči Bilić, dirigent; Danijel Ljuboja, govornik; Kristina Kolar, sopran; Ljubomir Puškarić, bariton i album ''Ivo Josipović: Lennon'', izvođač: Solisti, Orkestar i Zbor Opere HNK; Ivan Josip Skender, dirigent.

Nominaciju za Najbolji video broj osvojili su: Filip Gržinčić za video broj ''A gdje si ti“' (Josipa Lisac), Radislav Jovanov Gonzo za video broj ''Mama ŠČ!'' (Let 3) i Rino Barbir za video broj ''Mamacita'' (Vojko V).

U zagrebački restoran Spoon večeras su došli brojni glazbenici, producenti, autori i osobe iz javnog života saznati tko su imena nominiranih za 31. Porin. A nominirane su predstavili: Frano Đurović, predsjednik UO Porina, Davor Drezga, Izvršni direktor Porina, Ivana Martinac, glavna tajnica Porina, Ivan Popeskić, glavni producent glazbene nagrade Porin, Tomislav Štengl, član UO Porina, Milan Majerović Stilinović, voditelj komunikacija HDS ZAMP-a, Neven Frangeš, član UO Porina, Dino Jelusić, , Marko Tolja, Iva Lovrec Štefanović, Jana Haluza, Natali Dizdar, Luce, Robert Urlić, Ana Radišić, Arsen Pavešić, Igor Drvenkar, Berislav Blažević, Ivana Kindl, Marko Bošnjak, Filip Rudan, Lara Antić i Martina Validžić.



Sve kategorije pogledajte OVDJE.