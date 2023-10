Neprikosnoveni duet Repera iz Sobe i Anne Moor izrodio je novi singl ''Tajland''!

''Tajland'' je posljednji singl prije izlaska novog albuma Repera Iz Sobe koji će izaći u studenom pod nazivom ''Unutra''! Zarazne melodije Dalekog Istoka iz Reperove gitare, neodoljiv baršun koji dolazi iz usta Anne Moor i atmosfera nalik na onu u nekoj tropskoj prašumi na nepreglednim terasama polja riže ili gdje se tirkizno more dodiruje s pješčanim žalom. Glazbu je napisao Reper iz Sobe, a tekst potpisuje Anna Moor. Spot za pjesmu režirala je Maja Bačić

''Bila sam iznimno uzbuđena kad je Reper predložio suradnju jer svaka plovidba u neistraženim morima predstavlja mi kreativan izazov i pomaže mi da proširim svoje vidike dalje na pučinu. I naravno, imponiralo mi je da je odabrao baš mene, vođen motivima koje je pronašao u mojim pjesmama i poželio da dio njih donesem i u našu zajedničku. Suradnja je bila posebno zabavna jer je Reper imao instrumentalnu podlogu i naziv pjesme i dopustio mi da sama napišem i pretvorim u riječi slike koje je melodija nosila. Našli smo se u temi, ja kao kontinentalka i on kao Dalmatinac - oboje volimo bijeg na more, u mir, meni je često više nego dovoljna i naša obala, a on je poželio otići još dalje, gdje ne susreće rodbinu i kolege iz razreda na plaži. Tako je nastao Tajland!'' – izjavila je Anna Moor.

Dok čekamo izlazak albuma „Unutra“ pjesmu „Tajland“ slušajte na streaming sevisima:

https://bfan.link/tajland