Pjevala je za Olivera, Terezu, Čolu i Radojku Šverko, a sada se konačno posvećuje solo karijeri

Martina Majerle već godinama svojim glasom obogaćuje hrvatsku, slovensku, ali i regionalnu scenu, a da toga publika možda i nije svjesna.

Rođena Opatijka iza sebe ima zaista impresivnu karijeru. Bila je prateći vokal Oliveru Dragojeviću, Terezi Kesoviji, Zdravku Čoliću, Radojki Šverko, Tonyju Cetinskom, Severini, Doris Dragović, Parnom valjku, Vesni Pisarović i drugima, a s nekima i dan-danas surađuje. Ono što šira publika možda i ne zna, Martina je bila sudionica Eurosonga čak osam puta što je rijetkima pošlo za rukom, a bila je i dio nekoliko TV showova.

Već nekoliko godina ozbiljnije se posvetila i solo karijeri, što ju je dovelo do nastupa na nekoliko festivala, od Melodija Istre i Kvarnera, gdje je tri puta nagrađena od strane publike, do Krapinskog i Splitskog festivala. Najnoviju pjesmu koja nas vodi u jazzy pop smjer i to na čakavskom, "Stori malo mesta za me“, premijerno je izvela na Čansonfestu u Kastvu u kolovozu 2023. godine, a ovih dana za nju je objavila i videospot.

Pjesmu je skladao Porinom nagrađivani autor Bruno Krajcar, dok je tekst napisala Rajka Jurdana Šepić, koja je dobila nagradu za najbolji tekst upravo s ovom pjesmom na Čansonfestu. Iza aranžmana i produkcije stoji još jedan Porinovac, Ivan Popesić u čijem studiju u Lovranu je pjesma snimana, miksana ii masterirana. Uz Martinu Majerle u pjesmi možemo čuti i druge vrhunske glazbenike - klavir je svirao Ivan Popeskić, kontrabas Henry Radanović, a na bubnjevima je bio Marko Lazarić.

Videospot je sniman početkom listopada na živopisnim opatijskim lokacijama, od parka sv. Jakova, Ville Amalia i parka Angiolina do sad već u oluji uništene šetnice paviljona Juraj Šporer te lučice Portić.

"Video produkciju potpisuje mladi i talentirani tim iz Zagreba, režiju je radio Tin Majnarić, montažu Ivana Majnarić, dok je majstor rasvjete bio Vjekoslav Palinić. Ovim putem zahvaljujem Zajednici Talijana Rijeka na ustupanju veličanstvenog prostora interijera, dvorani Circolo. U spotu se uz mene, kao instrumentalna pratnja, pojavljuju Aleksandar Valenčić na klaviru, Dino Ivelja na kontrabasu i Boris Popov na udaraljkama. Make up artist za potrebe spota je bio Daniel Domika, a za frizuru se pobrinuo Frizerski studio Monica iz Opatije“, rekla je Martina Majerle koja već sada najavljuje nove glazbene izazove, bilo da su u pitanju pjesme na čakavskom ili štokavskom narječju.