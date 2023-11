Marayin novi EP "Enigma" diže renome hrvatske pop trap scene, a najavni singl "Kao lav" zvuči moćno

Maraya je novo ime hrvatske urbane glazbene scene čiji je dance house hit "Panamera" obilježio ljeto 2023., a sada beskompromisno ide dalje objavom EP-a "Enigma“ koji sa četiri sjajna singla ima sve preduvjete prodrmati regionalnu trap scenu.

Objavljen za nezavisni label, EP najavljuje "Kao lav“, pjesmu kojom Maraya izražava zahvalnost majci i poručuje svima da nikad ne odustaju od borbe za svoje snove.

Na abumu su i "Grli me“, "U ponoć“ te "Sve je to u glavi“ ft. Showtime koji je toj pjesmi dao i svoj autorski obol, a sve pjesme nastale su kao Marayina reakcija na proživljena iskustva, o čemu ova zanimljiva glazbenica kaže: "Najviše me inspiriraju međusobni odnosi, situacije koje sam doživjela i preživjela, sve što je ostavilo neki trag. Želim da moje pjesme ljudima jednoga dana ostanu kao lijepa uspomena na neko sretno životno razdoblje i zato me veseli što je Panamera postala viralna, dobila priznanje publike, ali i kolega. Taj uspjeh me motivira da dalje stvaram i razvijam se kao artist.“

Maraya autorski potpisuje sve svoje pjesme, dok je producent Seni iz studija All In zaslužan za beatove, mix i mastering. Njegov je talent prepoznao i vodeći regionalni trap izvođač Voyage s kojim je radio hit "La la la“, a surađuje i sa Shinom iz 30Zone.

Vizualna komponenta Marayi je vrlo bitna pa za stvaranje videospotova bira suradnike s kojima dijeli sličnu estetiku. Sva četiri do sada objavljena spota ("Panamera“, "U magli“ ft. Shin, "Vanilla“ i "Kao lav“) definira prepoznatljiva atmosferičnost, sjajno uklopljena u Marayin hipnotizirajući vokal koji je istovremeno nježan i moćan.

Video za "Kao lav“ režirao je Ivan Leontić uz atraktivne fotografije Sunčice Žurković.