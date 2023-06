Incubus započeli europsku turneju u sklopu koje u petak premijerno stižu u Zagreb

Incubus, alt rock bend iz Los Angelesa, započeo je europsku turneju u sklopu koje po prvi puta dolazi u naše krajeve i to na zagrebački stadion Šalata u petak 9. lipnja 2023.

Bend je veliku turneju započeo u Berlinskoj Verti Music Hall, a setlista otkriva večer ispunjenu najvećim hitovima iz duge karijere Incubusa. ‘Karma, Come Back’, ‘Privilege’, ‘Anna Molly’, ‘Just a Phase’, ‘Nice to Know You’, ‘Glitterbomb’, ‘The Warmth’, ‘Echo’, ‘Sick Sad Little World’, ‘Love Hurts’, ‘Vitamin’, ‘Are You In?’, ‘Pardon Me’, ‘Stellar’, ‘Dig’, ‘Wish You Were Here’, ‘Warning’, ‘Drive’ našle su se na impresivnom repertoaru.

Incubus nastavljaju turneju na stadionskim i dvoranskim koncertima po Njemačkoj, poput Rock im Park Nürnbergu ili Stadtpark Open Air u Hamburgu, te u Poljskoj. Nakon premijernog nastupa u Hrvatskoj na Šalati, dolaze na austrijski Nova Rock Festival, po Češkoj, Švicarskoj i Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji, a turneju završavaju u UK-u.

Tri desetljeća je prošlo od kada je Incubus debitirao na sceni. Bend oformljen 1991. od tada je krenuo na konstantnu uzlaznu putanju i ostavio neizbrisiv trag na alternativnoj glazbenoj sceni. Postali su jedan od najpopularnijih bendova žanra izdvajajući se sa svojom etikom i paletom zvukova kojoj su dodali heavy metal, funk, jazz, hip-hop, techno i post-grunge.

Kalifornijski bend je do sada prodao 23 milijuna albuma diljem svijeta, postigao višestruko platinaste naklade, a njihovi albumi su redovito u prvih pet mjesta Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma. Fenomen benda se proširo i na streaming servise, gdje broje prosječno 4,1 milijuna slušatelja mjesečno, kao i više od milijardu streaminga pjesama na raznim platformama.

Objavili su osam studijskih i pet live albuma, dok su četiri singla, ‘Drive’, ‘Megalomaniac’, ‘Anna Molly’ i ‘Love Hurts’, zacementirala poziciju na prvom mjestu Billboardove ljestvice alternativnih pjesama. Uhvatili su i nominaciju za Grammy za najbolju Hard Rock izvedbu s ‘Megalomaniac’. Kao neizostavan dio velikih svjetskih festivala kao što su Ozzfest, Lollapalooza, Rock In Rio, Air + Style, Download i Pinkpop, dijelili su pozornice i turneje s bendovima kao što su Beastie Boys, The Police Linkin Park, OutKast, Moby, Jane’s Addiction, Queens of the Stone Age i Deftones.

Nakon albuma ‘Fungus Amongus’ iz 1995. i nasljednika ‘S.C.I.E.N.C.E.’, bend je stavljen pod povećalo izdanjem ‘Make Yourself’ iz 1999., uz mega popularni singl ‘Drive’, kao i "Pardon Me" te "Stellar", i uvršten na popis 1001 albuma koje morate čuti prije nego umrete. Uspjeh je nastavio ‘Morning View’ i singlovi "Wish You Were Here" i "Nice to Know You", te album ‘A Crow Left of the Murder…’. Nasljednik ‘Light Grenades’ završio je na prvom mjestu Billboardove ljestvice albuma, a 2011. je uslijedio ‘If Not Now, When?’. Na posljednjem albumu ‘8’ kao producent je radio i Skrillex.

Tri desetljeća nakon debija incubus dolaze pokazati svoju verziju rock glazbe, a publika će to moći doživjeti 9. lipnja na Šalati na njihovom premijernom koncertu u Hrvatskoj i našim krajevima.

Ulaznice su dostupne po cijeni od 42 Eur, a na dan koncerta 46 Eur. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr. Informacije o VIP paketima dostupne su na web stranici benda.

Po jedan dolar od svake prodane ulaznice ide u zakladu Make Yourself kojom bend pomaže zajednicama diljem svijeta.

Premijerni nastup jednog od najpoznatijih alter bendova na Šalati, omiljenoj gradskoj pozornici u centru Zagreba, sjajan je uvod u ljetnu sezonu koja će se nastaviti uz američki indie rock bend Melvins 14. lipnja u Tvornici kulture, a na isto mjesto 21. lipnja dolaze i švedske melodic death metal legende Arch Enemy.

Na Šalatu 30. lipnja dolazi britanska rock institucija The Cult, gdje će nastupiti i metal divovi Amon Amarth 4. srpnja. Kalifornijski blues rock bend Vintage Trouble 5. srpnja dolaze u Vintage Industrial Bar, a ljeto u Zagrebu obilježit će i nastup australskih Tash Sultana u Hala Parku 19. srpnja.