Grupa Joy ima novu pjesmu, spot su snimali nekoliko puta zbog naleta emocija!

Snimanje spota za ovu moćnu baladu Joy je prepustio poznatoj glumici i sve traženijoj redateljici Neveni Vukes.

Nakon sjajnog hit-dueta ''Daj mi jedan da'', koji su snimili s Mineom, grupa Joy ponovno ima asa u rukavu! Najnovija pjesma hitmejkera Denisa Dumančića i Faye u izvrsnom aranžmanu Igora Ivanovića toliko je emotivno pogodila pjevača benda Alena Bičevića da je morao prekidati snimanje u studiju kako bi se sabrao od naleta emocija koje su ga potpuno preplavile.

''Ne sjećam se da sam ikada ovako burno proživio neku pjesmu, pa skroz sam se raspao, ne znam jesu li me više pogodili stihovi ili glazba, a aranžman me potpuno dotukao. Kako ću je izvoditi na koncertima, pitaj Boga, bez pomoći publike neće bit izvedivo. Volim ja sve naše pjesme, ali ova je ona koja mi se zalijepila na srce'', izjavio je svima omiljeni Alen, koji se, kao i cijeli bend, na nastupima daje 100 % i to ljudi prepoznaju, pa nije čudno što je grupa Joy bukirana i po dvije godine unaprijed.

Snimanje spota za ovu moćnu baladu Joy je prepustio poznatoj glumici i sve traženijoj redateljici Neveni Vukes, dobro procijenivši da će ona svojom ženskom intuitivnošću vizualno dodatno pojačati snažan dojam pjesme prikazujući ljubavni odnos dvoje ljudi. U tom glumačkom zadatku Alenu uvjerljivo parira atraktivna glumica Bela, koja je na set donijela posebnu vedrinu. Redateljica je pohvalila smisao za humor i zafrkantski karakter benda, ali i profesionalnost kada se kamere upale.

Fenomenalna atmosfera koju Joy stvara na svojim koncertima nije više nikome tajna, a nisu više tajna ni datumi skorih koncerata koje održavaju, pa će tako 1. ožujka nastupiti na Turopoljskom fašniku, dok će na Dan žena 8. ožujka zabavljati Koprivničane.

Bend vrijedno i s puno entuzijazma radi na novom albumu koji će objaviti u izdanju Croatia Recordsa. Do tada uživajte u pjesmi ''Lutam ulicama pustim''.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meghan Markle opušteno je ispijala pivo prije nego što se princ Harry našalio na njezin račun

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Zvijezda kultnog Povratka u budućnost danas ima 63 godine i može se pohvaliti velikom novosti u životu

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica otvorila dušu o neostvarenom majčinstvu: ''Morala sam to preboljeti!''

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Daleke obale stao u obranu Mirele Priselac Remi: ''Molio bih ovaj divan napaćen narod...''

Pogledaji ovo Celebrity Ugašen je profil Jelene Karleuše na Instagramu, evo što je objavila prije nestanka!

Pogledaji ovo Celebrity Avion rock-zvijezde sletio s piste i udario u drugi zrakoplov, poginula je jedna osoba