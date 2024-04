Jedanaesto izdanje najboljeg elektronskog festivala Terminal V dolazi u Tisno!

Festival elektronske glazbe Terminal V ovog ljeta dolazi u Tisno, ulaznice su već u prodaji.

Plakate sa slikama Hrvatske te najavama ljetnog izdanja čuvenog festivala Terminal V proteklih je dana vidjelo više od 40 tisuća posjetitelja. Toliko ih je plesalo na desetom izdanju najboljeg UK festivala elektronske glazbe koji se održao u Royah Highland Centru u Edinburghu.



Na škotskom izdanju započela je i velika kampanja koja najavljuje prvo ljetno izdanje Festivala na koji stižu gosti iz cijelog svijeta. Domaćin je The Garden Resort u Tisnom, koji postaje Blissful Garden Resort, od 18. do 22. srpnja. Regionalne ulaznice po posebnoj cijeni mogu se od sada kupiti putem linka.



Ovo je bilo 10. po redu izdanje, a na njega su stigli i ljubitelji techno glazbe iz Hrvatske. Produkcija je sve ostavila bez daha. Impresivna 360 Area V2 s binom na sredini dvorane prima tisuće posjetitelja. Na njoj su se izmjenjivali velikani Techno scene kao što su Marlon Hoffstadt, Azyr i drugi. Najveći je pak stage bio naziva Hangar, a ugostio je zvijezde kao što su Sara Landry i Nico Moreno, ali i imena od kojih su mnoga bila povezana s Hrvatskom. Španjolska DJ zvijezda Indira Paganotto izjavila je u Edinburghu kako je za nastupe u Hrvatskoj vežu lijepe uspomene te kako će ljetno izdanje ovog Festivala biti posebno iskustvo plesanja tik uz more.



Hrvatsko izdanje Festivala, koje će se održati u srcu sezone, također priprema spektakularnu produkciju poput ove iz Škotske. Očekuje nas čak pet pozornica na kojima će nastupiti velikani techno scene kao što su Klangkuenstler, Mall Grab, AZYR, Charlie Sparks, MRD, SNTS, Funk Assault, Horsegiirl, Dyen, KI/KI, Adiel, Hannah Laing, Kobosil, Kettama te Charlie Sparks koji je ovom prilikom dao intervju za hrvatske medije.



Terminal V festival je izrastao, iz događaja u skladištu s jednom prostorijom sa samo 2500 ljudi 2017. godine, u respektabilni spektakl koji je ove godine okupio njih 40 tisuća. Dobitnik prestižnog priznanja magazina DJ MAG za najbolji UK festival 2024. Hrvatsko izdanje izvrsna je i turistička reklama koja će idućim mjesecima preplaviti jednako lijepu Škotsku. Mnogi od posjetitelja našu će zemlju posjetiti po prvi put. Svakodnevni partiji na brodu, koji polazi iz The Garden Resorta, gotovo su već sada rasprodani.



Ususret prvom dolasku u Hrvatsku Festival upravo je lansirao i novu Instagram stranicu i aktivaciju naziva terminalvcroatia.