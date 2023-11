Crvena jabuka priprema veliki koncertni spektakl "Da nije ljubavi" na splitskim Gripama!

Koncert je najavljen za 10. veljače 2024., što ga čini sada već tradicionalnim valentinovskim koncertom benda.

Nakon prepune ovogodišnje zagrebačke Arene i valentinovskog koncerta "Tamo gdje ljubav počinje" te američko-kanadske turneje "Od srca do srca", Crvena jabuka u sklopu turneje 2024. dolazi i u veliku dvoranu Gripe u Splitu!



Koncert je najavljen za 10. veljače 2024., što ga ujedno čini sada već tradicionalnim valentinovskim koncertom benda, a što je pak odlična prilika da i starije i mlađe generacije zaljubljenih taj dan uživaju u nekim od najljepših ljubavnih pjesama ovih prostora. Upravo po jednoj od takvih - "Da nije ljubavi" – koncert je dobio i ime.



Zanimljivo, upravo za Split članove benda vežu posebne emocije i sami počeci djelovanja. Naime, 1987. ondje je snimana druga po redu ploča "Za sve ove godine", nastala u spomen preminulim članovima benda Aljoši Buhi i Draženu Ričlu. Ploča je postigla zlatnu i dijamantnu tiražu, u to vrijeme bez ikakve koncertne i medijske promocije.



Sada, 37 godina poslije, Crvena jabuka će splitskoj publici izvesti i neke od najvećih hitova upravo s te ploče, poput 'Tugo nesrećo', 'Uzmi me kad hoćeš ti', 'Umrijet ću noćas od ljepote', ali i proći kroz retrospektivu svih svojih najvećih hitova, poput ‘Stižu me sjećanja’, ‘To mi radi’, ‘Nekako s proljeća’, ‘Volio bih da si tu’, ‘Tuga, ti i ja’, ‘Ne dam da ovaj osjećaj ode’, ‘Sanjam te’ i mnogih drugih.



Ulaznice za koncert ovog kultnog benda, uz koji su odrasle mnoge generacije, dostupne su putem sustava Entrio.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Ni goli trbuh nije skrenuo pažnju sa zaleđenog lica nekoć najljepše glumice, više nikome nije jasno zašto tako izgleda!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prpošna i vesela Meghan Markle uhvaćena u nezgodnom trenutku, namrgođeni princ Harry nije ju pretjerano doživio