Prpošna i vesela Meghan Markle uhvaćena u nezgodnom trenutku, namrgođeni princ Harry nije ju pretjerano doživio

Meghan Markle i princ Harry pojavili su se na otvaranju novog veteranskog centara u San Diegu, a njihova različita raspoloženja bila su pomalo zbunjujuća.

Meghan Markle snimljena je kako nespretno pokušava usmjeriti zbunjenog princa Harryja i pokazati mu kamo da ide, dok su sudjelovali u otvaranju novog veteranskog centra, a što se njemu baš i nije svidjelo.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa posjetili su elitnu mornaričku postrojbu SAD-a SEAL u San Diegu na službenom otvaranju novog objekta za obuku, poznatog kao West Coast Warrior Fitness Programme. A prilikom posjeta kamere su ih uhvatile u nezgodnom trenutku kada je Meghan pogurala Harryja naprijed prije nego što je izvršni direktor Zaklade Robin King prerezao vrpcu.

Činilo se da je Harry nečime zaokupljen i na trenutke je izgledao kao da ga nešto muči pa je snimljen namrgođenog izraza lica, što je bilo u potpunoj suprotnosti od Meghan koja s lica nije skidala široki osmijeh. Mahnula je okupljenima koji su došli pogledati svečano otvorenje prije nego što su ona i Harry otišli u obilazak nove zgrade.

Inače to je njihovo prvo javno pojavljivanje nakon vijesti da ih je Harryjev otac, kralj Charles prezreo zbog svog 75. rođendana, točnije zbog njihova nedolaska na proslavu koja će biti organizirana njemu u čast.

Zabava će biti održana u Clarence Houseu i na njoj će biti kraljevi najbliži prijatelje i obitelj. No izvješća sugeriraju da Harry i Meghan nisu na popisu uzvanika. Prvotno je objavljeno da je Harry bio pozvan na obiteljski događaj, ali je odbio poziv, no najnovije informacije sugeriraju da on i Meghan uopće nisu pozvani.

"Nije bilo nikakvog kontakta u vezi s pozivom za predstojeći rođendan Njegovog Veličanstva. Razočaravajuće je što je Sunday Times krivo izvijestio o ovoj priči", izjavio je Meghanin i Harryjev glasnogovornik.

Njima blizak izvor otkrio je da Harry i Meghan uopće nisu bili upoznati s rođendanskom proslavom i prema njegovim riječima, saznali su za to iz medijskih napisa.

