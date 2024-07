Jedna od najuspješnijih novih pojava na domaćoj glazbenoj sceni nastupa prije Jasona Derula u Puli!

Bliži se nastup Jasona Derula, globalne senzacije, na spektakularnoj pozornici pulske Arene! Početkom ove godine Derulo je izdao dugoočekivani album ''Nu King'' kojim je još jednom zavladao glazbenim ljestvicama.

U sklopu istoimene svjetske turneje u Pulu dolazi 7. kolovoza gdje će u organizaciji Star produkcije i Adria Summer Festivala prirediti večer za pamćenje.

A danas je potvrđeno kako će publiku uoči dolaska Derula na scenu pulskog Amfiteatra zabavljati nova hrvatska „it djevojka“ - Miach. Pjevačica pravim imenom Mia Čičak, jedna je od najuspješnijih novih pojava na domaćoj glazbenoj sceni proteklih godina.

Njezina pjesma ''NLO'' osvojila je radijski eter te se s punim pravom našla u konkurenciji pjesama godine za 2022. U ožujku je Miach održala svoj najveći samostalni koncert do sad, i to na pozornici zagrebačke Tvornice kulture gdje je predstavila jedan od albumskih favorita godine, svoje debitantsko studijsko izdanje „Insomnia“.

Već je njezin EP ''Između nas'' brojao zavidne brojke slušanosti na streaming servisima, a pjesma ''NLO'' zbog visoke prisutnosti u radijskom eteru svojevremeno je bila ‘najshazamanija’ u Hrvatskoj.

Nakon što je u suradnji s Gršom osvojila Porin za pjesmu „Led“, u veljači ove godine ovom je dvojcu pripala i nagrada Cesarica za hit pjesmu ''Fantazija''.

Posjetitelji Adria Summer Festivala imat će tako 7. kolovoza priliku uživati u sjajnim pop izvedbama nagrađivane Miach i Derula - pjevača, autora, plesača i ljubimca društvenih mreža.

Otkako se probio na svjetsku scenu s ''Whatcha Say'', svojim prvim platinastim singlom, prodao je više od 250 milijuna singlova, od kojih čak 15 u platinastoj nakladi!

Neki od njih su nezaboravni ''Want to Want Me'', ''Wiggle'', ''Talk Dirty'', ''Trumpets'', ''It Girl'', ''In My Head'', ''Ridin' Solo'', ''Don’t Wanna Go Home'', ''Marry Me'', ''The Other Side'', ''Get Ugly'', ''Swalla'', ''Savage Love'' i ''Take You Dancing''.

S više od 59 milijuna pratitelja i objavama koje postižu preko 10 milijuna pregleda, njegov je TikTok račun već godinama u samom vrhu najpraćenijih.

Ulaznice za ovu glazbenu poslasticu koju će vam priuštiti Miach i Derulo potražite u sustavu Eventima!