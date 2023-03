Buč Kesidi o velikom zagrebačkom koncertu na Šalati: "Radili smo puno i nadali se"

Luka iz Buč Kesidija najavio je zagrebački koncert grupe u subotu 27. svibnja, na stadionu Šalata.

Sjajan pančevački indie rock dvojac Buč Kesidi vraća se u Zagreb gdje će, u subotu 27. svibnja, na stadionu Šalata održati svoj najveći hrvatski samostalni koncert. Na omiljenoj gradskoj pozornici na otvorenom protutnjat će kroz hitove, ali i predstaviti nove pjesme.

Buč Kesidi, osim u Zagrebu, održat će velike koncerte i u Beogradu i u Novom Sadu. Bend je nedavno predstavio singl i prateći video spot za pjesmu Skupi snagu, a prilika za čuti novi materijal bit će upravo na zagrebačkoj Šalati 27. svibnja.

Drugi je to singl s novog, trećeg albuma na kojem bend trenutno radi. "Skupi snagu je možda malo agresivnijeg zvuka, ali stilski se uklapa u novi album. Nove pjesme su u odnosu na prethodni album intimnije, govore o odnosima dve osobe bez gužve oko njih, te o usponima i padovima tih odnosa", poručuje bend.

Prateći video spot sniman je analogno na filmskoj traci, režiju potpisuje Vedrana Vukojević, dok je direktor fotografije Luka Trajković.

Razgovarali smo s Lukom iz Buč Kesidija koji je najavio veliki koncert u Zagrebu i otkrio kako su došli na ideju da prostor za veliko predstavljanje Zagrebu bude upravo zagrebačka Šalata. Predstavio je i spot za novu pjesmu.

"Ponosni smo na spot, ispao je strava, a pjesma najavljuje treći album. Nova pjesma ima više gitara i malo je tvrđa, agresivnija. S trećim albumom imamo još dosta posla, ali ne žurimo", kazao je.

Luka o najvećem zagrebačkom koncertu do sada kaže: "U Zagrebu smo rasprodali pet koncerata u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti i tu smo vidjeli koliko nas zagrebačka publika voli. Plan je bio da idući koncert mora biti nešto veći i ozbiljniji. Prvo smo pomislili na Dom sportova, no onda smo ipak odlučili da to bude koncert na otvorenom i da to bude Šalata".

Iako je Šalata veliki prostor, Luka kaže da nemaju tremu, već više strahopoštovanje prema publici. "Nije to tek tako za nas, ali to nas samo još više motivira da sve dobro uvježbamo i izvedemo", rekao nam je.

Buč Kesidi bez sumnje je najznačajnije regionalno glazbeno ime u zadnjih nekoliko godina. Novi album dolazi nakon velikog uspjeha albuma Euforija i istoimene turneje s kojom su obišli sve zemlje bivše Jugoslavije, proizveli ogroman hype u regiji i rasprodali rekordnih pet koncerata u Zagrebu.

Album je uvršten na liste najboljih izdanja te godine, donio im je nominaciju za nagradu IMPALA za najbolji nezavisni europski album, a bend je snimio i prvi koncertni film Buč Kesidi: Euforija uživo.

"Iznimno smo se trudili, kada smo krenuli, vjerovali smo u naš uspjeh i da će to komunicirati s publikom. Radili smo puno, očekivali smo i nadali se. Vjerovali smo da je uspjeh samo pitanje vremena", rekao nam je Luka.

Preostale ulaznice za zagrebački koncert mogu se kupiti u pretprodaji po 14 eura, a ta cijena će vrijediti do 12. ožujka, nakon čega se penje na 16 eura. Dostupne su na svim fizičkim prodajnim mjestima Eventim sustava, online na Eventim.hr kao i u Dirty Old Shopu i Rockmarku.