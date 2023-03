Američki alter rock velikani Incubus 9. lipnja na Šalati

Incubus, alternativni rock bend iz Los Angelesa, nastupit će u sklopu velike svjetske turneje u petak, 9. lipnja, na zagrebačkom stadionu Šalata.

Incubus je osnovan 1991., a od tada je krenuo na konstantnu uzlaznu putanju i ostavio neizbrisiv trag na alternativnoj glazbenoj sceni. Postali su jedan od najpopularnijih bendova žanra izdvajajući se širokom paletom zvukova, u kojoj su miješali heavy metal, funk, jazz, hip-hop, techno i post-grunge.

Gotovo tri desetljeća nakon debija, Brandon Boyd kao vokal, Mike Einziger na gitari, bubnjar Jose Pasillas II, DJ i klavijaturist Chris Kilmore i Ben Kenney na bassu, dolaze na Šalatu pokazati svoju verziju rock glazbe na premijernom koncertu u Hrvatskoj.

Kalifornijski bend do sada je prodao 23 milijuna albuma diljem svijeta, postigao višestruko platinaste naklade, a njihovi albumi su redovito među prvih pet mjesta Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma.

Istovremeno, popularnost im se proširla na streaming servise, gdje broje prosječno 4,1 milijuna slušatelja mjesečno, kao i više od milijardu streaminga pjesama na raznim platformama.

Objavili su osam studijskih i pet live albuma, dok su četiri singla - “Drive”, “Megalomaniac”, “Anna Molly” i “Love Hurts”, zauzela pozicije na prvom mjestu Billboardove ljestvice alternativnih pjesama. Uhvatili su i nominaciju za Grammy za najbolju hard rock izvedbu za pjesmu “Megalomaniac”.

Incubus je bio neizostavan dio velikih svjetskih festivala kao što su Ozzfest, Lollapalooza, Rock In Rio, Air + Style, Download i Pinkpop, a dijelili su pozornice i turneje s bendovima kao što su Beastie Boys, The Police, Linkin Park, OutKast, Moby, Jane’s Addiction, Queens of the Stone Age, Deftones i dr.