Omiljeni Tenori uz orkestar i posebnog gosta oduševili zagrebačku publiku, dokazali su da od njih možete očekivati neočekivano!

Koncert 4 Tenora, i to jubilarni peti, u rasprodanom je Lisinskom oduševio publiku željnu sjajne glazbe.

Upravo su se u Lisinskom Tenori po prvi put predstavili u travnju 2016. godine i od tada ova pozornica ima posebno mjesto u njihovim srcima. Omiljeni Tenori svojom glazbom vješto premošćuju granice različitih glazbenih žanrova i povezuju generacije, a repertoar koji su izveli to je i dokazao.

Na oduševljenje svih prisutnih, Tenori su se na pozornicu popeli dolazeći iz publike uz pjesmu "Golubovi" legendarnog Ive Robića. Bila je to zahvala zagrebačkoj publici za ljubav koju im pokazuju, a koja je tolika da je čak 3 tjedna unaprijed ovaj koncert bio rasprodan.

"Lisinski je hram glazbe i velika je čast ovdje nastupiti, a pogotovo kada imate rasprodan koncert", poručili su Tenori.

Sve se to odrazilo na bogat repertoar koji su pripremili upravo za ovu priliku. Njihove izvedbe pratio je orkestar pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanovića koji je zaokružio svaku izvedbu pruživši svima pravi glazbeni užitak.

"Sve je tvoje", "Moja Dalmacija" i "Adio ljubavi" na samom početku koncerta publika je ispratila velikim pljeskom pjevajući s njima svaku riječ. Toj niski bisera nedavno su dodali i pjesmu "Falit ćeš mi noćas" koju su sada izveli po prvi put uživo, a koja osvaja dirljivim stihovima i melodijom.

Svi već znaju da 4 Tenora maestralno izvode "Grande amore", "Libbiamo", "Nessun dorma" i "Funiculi, funicula" koje je publika imala priliku čuti i na ovom koncertu. No, njihovi moćni glasovi stali su se magično ispreplitati i u pjesmama "Delilah" Toma Jonesa, "The Sound of Silence" dua Simon & Garfunkel i "Sanjao sam noćas da te nemam" Bijelog dugmeta - sve na na opće oduševeljenje publike.

Apsolutno iznenađenje je bila izvedba velikog hita Harryja Stylesa, "Sign of the Times", koji su 4 Tenora fantastično obradili pokazujući svu raskoš svojih vokala. Da nisu samo dobri pjevači pokazao je Vlado Garić, Samson glazbe, kako ga je Đani nazvao. Odsvirao je i otpjevao "Purple Rain" i sve prisutne ostavio bez teksta.

"Još uvijek imam originalnu singlicu na ploči od tate. To je jedna od prvih skladbi koji sam zavolio još kao dijete", pojasnio je Vlado svoj odabir pjesme koja za njega ima posebno značenje.

Iz svijeta mjuzikla, Đani Stipaničev izveo je "Gethsemane" iz mjuzikla "Jesus Christ Superstar", a Filip Hozjak je "Les Misérables" predstavio oduševljenoj publici pjesmom "Bring Him Home" dok je pjesmu "Mamma" Marko Pecotić posvetio svim majkama.

Kada im se na pozornici pridružio Matija Cvek, zajedno su zapjevali Oliverovu "Dva put san umra". Ljepota njihove izvedbe izmamila je i pokoju suzu. "Cvek uvijek može doći biti naš 5. tenor", poručili su kroz šalu.

Nakon što je Matija izveo svoj veliki hit "Ptice", Tenori su nastavili izvoditi "Mirno spavaj, ružo moja", "Ne diraj moju ljubav" i "Nessun dorma" što je bio i kraj koncerta, ali publika ih nije puštala s pozornice. Potaknuti glasnim pljeskom, na bisu su izveli svoj hit "Noćas te sanjam majko" i "O sole mio" te zaslužili stajaće ovacije.

Na njihovim koncertima nije važno koliko publika ima godina, koji žanr pretežito sluša. Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić mogu vješto osvojiti srca svih koji vole dobru glazbu. Ovim sjajnim koncertom to su nepogrešivo i dokazali.

