Zrinka Cvitešić prisjetila se snimanja sa slavnim holivudskim facama, pogledajte njihove fotografije sa setova!

Naša glumica s holivudskom karijerom Zrinka Cvitešić prisjetila se trenutaka s najvećim holivudskim zvijezdama pa podijelila njihove zajedničke fotografije.

Naša glumica Zrinka Cvitešić prisjetila se snimanja filmova na kojima je radila s jednim od najpoznatijih holivudskih glumaca, a njihove zajedničke fotografije podijelila je na svom Instagramu.

''Neki projekti jednostavnu uđu u povijest, postanu nešto na što ste iznimno ponosni i iz kojih ste stekli prave prijatelje... I bez obzira koliko mala i velika vaša uloga bila, jednostavno ste zahvalni što ste imali priliku biti dijelom toga...'' napisala je uz fotografije s Woodyjem Harrelsonom, Owenom Wilsonom i Williejem Nelsonom.

Da se takva prilika pruža uistinu jednom u životu, svjesna je i sama Zrinka Cvitešić, koja je to dala do znanja hashtagovima koje je ispod niza fotografija ostavila, a sve one nastale su tijekom snimanja njihovog zajedničkog filma iz 2017. ''Izgubljeni u Londonu''.

Podsjetimo, Woody je prošle godine posjetio hrvatsku obalu zajedno s prijateljima Matthewom McConaugheyjem, Chrisom Rockom, Sachom Baronom Cohenom, a tada se s njima na jahti družila i Zrinka.

Naša Zrinka inače slovi kao jedna od najuspješnijih domaćih glumica i već godinama gradi karijeru u inozemstvu, zbog čega je dobila i nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2019. godinu.

U sretnoj je vezi s Nikom Kranjčarom, a svoju su romansu započeli 2014. godine. Upoznali su se kada je Zrinka zbog poslovnog angažmana na West Endu bila u Londonu, gdje je Niko također boravio.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Ova Hrvatica nekad je u štiklama od 15 tisuća kuna hodala po plaži uz kontroverznog supruga, a danas je potpuno posvećena Bogu i obitelji

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Franka Batelić objavila je niz obiteljskih fotografija s ljetovanja, kćerkica i sin kradu srca, a evo kako su se to zabavljali!