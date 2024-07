Naša velika glumačka imena okupila su se u Dubrovniku uoči spektakla koji se s nestrpljenjem iščekuje!

Zrinka Cvitešić, Goran Višnjić i Luka Peroš okupili su se u Dubrovniku uoči početka Dubrovačkih ljetnih igara.

U Vrtu palmi Hotela Excelsior održana je konferencija za medije pred početak 75. Dubrovačkih ljetnih igara, ali i predstavljanje posebnog izdanja Moskara, luksuznog magazina, povodom jubilarnog izdanja festivalskog ljeta, piše Dubrovački vjesnik.

Na konferenciji je uz brojne goste predstavljen program Dubrovačkih ljetnih igara, a među brojnim poznatim imenima, najveću pažnju ukrali su naši svjetski poznati glumci Luka Peroš, Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić.

''Čini mi se da smo još više evoluirali. Do sada, moje dosadašnje Dubrovačke ljetne igre, iščekivao sam ih u grču kako će narod reagirati jer to narod prati s posebnim osjećajem za bolje. Dakle, za razliku od svih sadašnjih Igara, ove Ljetne igre iščekujem s ushićenjem! Čini mi se da su to Igre, nikad bolje po pitanju glazbenog i dramskog programa, svega je nešto puno i sjajno je, a kad čujem eho naših sugrađana koji se grabe za kartu, jer karata više nema, imam predosjećaj da će ovo biti sjajno! Uskoro ćemo vidjeti hoće li to tako biti... Osim što nam je kultura u venama, ima još nešto - to je kontinuirano njorganje, ne nezadovoljstvo, nego njorganje odnosno želja da još bude bolje i bolje. Sigurno će to uslijediti pred kraj Igara, a sigurno će biti i ushićenja... Moram izraziti uključenost naših kulturnih ustanova, Kazališta Marina Držića, Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a imamo čast da naš ravnatelj KMD-a, Paolo Tišljarić, režira Otvaranje. Sad ćemo vidjeti što je naučio u gradu... Osobno, 75. Dubrovačke ljetne igre iščekujem s velikim ushićenjem i očekujem da će biti sjajne'', rekao je gradonačelnik Mato Franković za Dubrovački vjesnik.

