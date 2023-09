Zlatko Pejaković progovorio o teškim danima: ''Nastupio sam s temperaturom i bolovima, nitko nije znao''

Zlatko Pejaković iza sebe ima bogatu karijeru, a otkrio je kako je na pozornicu nekad izlazio i s temperaturom i publika ništa nije primijetila.

Zlatko Pejaković osječki je pjevač koji svojim pjesmama već desetljećima uveseljava Hrvate.

Brojni koncerti obilježili su njegovih 56 godina karijere, ali nije uvijek bilo lako.

Za Večernji je Zlatko podijelio kako je nekad znao nastupati i s temperaturom te u bolovima, a publika ništa nije primijetila.

''To je adrenalin. Kad se popnem na pozornicu, sve što je do tada postojalo, tog trenutka prestaje. Problemi, brige, drame i komedije, sve staje. Počinje fešta. Ljudi su došli na moj koncert da zaborave svoje probleme i da se tih par sati opuste, da plešu, pjevaju, luduju. Ja im to moram dati. Nastupao sam sa temperaturom 40, imao bolove napada išijasa, iz kola hitne sam izlazio na pozornicu, nitko nikada ništa od toga nije primijetio i znao. Uvijek sam na pozornici davao i dajem cijeloga sebe, jer je to mjesto mog najdražeg i najprirodnijeg postojanja. Kroz dugi niz godina stekao sam ogromno povjerenje moje publike i to nikad neću izdati. Na sceni sam ja istinski ja i ljudi mi vjeruju, a to je neprocjenjivo'', rekao je za Večernji.

Kondicija ga itekako još služi, ali za to, kaže, nije zaslužna tjelovježba.

''Ma ne. Nekada volim prošetati malo, potrčati, ali to nije to u principu dovoljno da se bude takav na pozornici. Potreban je adrenalin za takvo nešto. Ako ga čovjek ima u sebi, on je takav i gotovo. Ti kad komuniciraš sa publikom, taj adrenalin prenosiš i na njih. To je čudesan lijek. To je uvijek dvostrana igra između mene i publike. Jedno od drugog uzimamo i dajemo.''

A unatoč svemu, Zlatko od karijere ne odustaje, a još ne pomišlja ni o mirovini.

Njegov koncertni raspored je pun, a svake godine objavljuje i nove albume koji sadržavaju nove hitove.

