Partnerica Zlatana Ibrahimovića u tijesnom outifitu pokazala da nimalo ne zaostaje za njim kad su kondicija i trening u pitanju!

Zlatan Ibrahimović i Helena Seger snimljeni su u Miamiju i to u šetnji u opuštenim izdanjima.

Umirovljeni nogometaš Zlatan Ibrahimović snimljen je u šetnji Miamijem gdje je privukao pozornost paparazza, a dodatnu pažnju privukla je i njegova atraktivna partnerica Helena Seger.

42-godišnji Zlatan i 11-godina starija Helena otputili su se u zajedničku šetnju prvih dana nove godine, u kojoj je on pokazao svoje isklesano i tetovažama prekriveno tijelo, a ona fit-formu u pripijenim tajicama i majici.

Par je zajedno od 2001. godine, a ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, sljedeće činjenice dokazuju da je ona itekako atipična žena nogometaša. Dok se većina njih bavi influencerstvom ili manekenstvom, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama.

Izdvojilo bi se ovdje puno sličnosti sa Zlatanovom osobnošću pa stoga ne čudi što je ova opuštena i neovisna žena osvojila njegovo srce. Ono što je također čini netipičnom ženom nogometaša je činjenica da nema zaposlene kućne pomoćnice.

Inače, Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu. Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Ibrahimović pritom misleći na svoju Helenu.

Vjenčali se nisu, ali zajedno imaju dva sina, Maximiliana i Vincenta.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ana Rucner uživa s dečkom na drugom kraju svijeta, nakon razvoda od 30 godina starijeg Kalembera pronašla je sreću s mlađim od sebe!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Legendarni mađioničar i dečko slavne ljepotice provodio se na pedofilskim zabavama? Procurilo pitanje koje je postavio jednoj od žrtava!