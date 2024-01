Ovaj mladi ljepotan sve je osvojio u hit-seriji, a iza njega stoji moćna obitelj koja mu je glavni uzor!

Taro Emir Metin ovih je dana kod nas jedno od najgledanijih turskih glumačkih lica zahvaljujući seriji "Zlatni kavez" koju pratimo na Novoj TV.

Turski glumac Taro Emir Tekin domaćoj je javnosti postao poznat nakon uloge Seldžuka u seriji "Nevjera", a toga zgodnog frajera sada ponovno imamo prilike gledati u seriji "Zlatni kavez" na Novoj TV.

26-godišnji Taro u seriji glumu Kaju, koji je unio nemir u obitelj Kerhan i doveo do novih zapleta i intriga, a zapeo je za oko i mnogim gledateljicama.

Tari, koji je danas jedan od najplaćenijih glumaca u Turskoj, gluma nikada nije bila strana s obzirom na to da dolazi iz slavne i moćne obitelji, majka mu je legendarna 50-godišnja glumica Sevval Sam, a otac 59-godišnji nogometaš Metin Tekin.

"I oni su ljudi koji su svojim pojedinačnim talentima postigli nešto u životu i, koliko ih poznajem, nisu nikada prešli svoje granice. Oni su ljudi koji se nisu promijenili ni zbog kakve koristi ili dobitka. Zbog toga su mi sjajan uzor. To mi daje sjajnu motivaciju da iskoristim vlastiti talent. Uvijek sam imao ruku na leđima, ali nikada me nisu ograničavali, uvijek su mi davali slobodu i beskrajan prostor da se izrazim. Mislim da i to proizlazi iz njihovih vlastitih iskustava. Zbog toga je to sjajan osjećaj i volim ih jedno više od drugoga", izjavio je Taro u jednom od intervjua za Cumhuriyet.

Glumu je studirao na Oxfordu, a jedno je vrijeme razmišljao da karijeru ostvari u Velikoj Britaniji.

"Naravno da jesam. Ondje sam malo i radio, i to više kazalište. U Škotskoj sam, na primjer, glumio u mjuziklu. Ondje mislim i nastaviti. Ja sam čovjek koji živi kao nomad, ne mogu dugo ostati na istome mjestu. Kad odem onamo, iznova ću okušati sreću, no jako me zanimala gluma na materinskom jeziku. Osam sam godina živio u Engleskoj i osam sam se godina obrazovao na engleskom. Budući da su fonetička kemija, način na koji se ljudi izražavaju i na koji upotrebljavaju govor tijela potpuno drukčiji, počeo sam se pitati jesam li se možda udaljio od turskog i poželio sam doći i ovdje glumiti na materinskom jeziku", ispričao je mladi glumac tijekom snimanja "Nevjere".

Što se njegova ljubavnog života tiče, Taro je prošle godine okončao svoju dugogodišnju vezu sa Sofijom Katc, što mu nije lako palo, a nakon toga su ga neki turski mediji poput Habertürka počeli povezivati s kolegicom Afrom Saracoglu, no on je to demantirao.

"Neugodno mi je komentirati takve stvari. Ali ako se ovaj trač širi na račun mog privatnog života, mogu reći da između Afre i mene nema ništa. Vrlo smo dobri prijatelji na setu i radimo zajedno šest dana u tjednu. Trenutačno nemam nikoga u svom životu", izjavio je u službenom priopćenju za turske medije.

Taru na profilu na Instagramu trenutačno prate 573 tisuće ljudi s kojima dijeli priče iz privatnog života i karijere. Njegove seksepilne fotografije privlače najviše pozornosti, a zanimljivo je da mu je fotografija upravo jedan od omiljenih hobija.

