Nimalo laka životna priča: Kao dijete suočila se sa strašnom nezgodom, a sada je zvijezda TikToka!

Josy Novaes, koja je pretrpjela teške opekline kao dijete, stekla je gotovo 600 tisuća pratitelja na TikToku dijeleći videoe s sinom, a njezina priča o borbi s ozljedama, zlostavljanjem i samoprihvaćanjem inspirirala je mnoge.

23-godišnja žena iz Bahije, koja je bila žrtva teških opeklina kada je imala nešto više od 2 godine, stekla je 185 tisuća pratitelja na TikToku nakon što je objavila video u kojem se zabavlja s vlastitim sinom.

Josy Novaes živi sa sinom Enzom i mužem u četvrti Pau da Lima, u Salvadoru. U intervjuu za G1, Josy je ispričala kako je bila pogođena vrućom kuhinjskom šerpom dok se igrala s rođacima u gradu Eunápolis, na jugu Bahije.

"Igrala sam se s rođacima u Eunápolisu. Utrčali smo u kuhinju, naletjela sam na štednjak, a šerpa pod pritiskom, koja je bila otvorena i u kojoj je upravo kuhan grah, srušila se na mene", ispričala je Josy.

Nesreća je uzrokovala opekline drugog i trećeg stupnja na licu, rukama i malo iznad grudi. Zbog ozljeda, Josy je morala biti hospitalizirana na dulje vrijeme, tijekom kojeg je dobila sistemsku infekciju i prošla kroz nekoliko operacija kako bi ispravila deformacije izazvane opeklinama.

"Bila sam hospitalizirana u Eunápolisu, a potom sam prebačena u Ilhéus, gdje sam dobila sistemsku infekciju i morala sam napraviti nekoliko presadaka na licu da pokrijem mjesta gdje su bile infekcije. Uzeli su kožu s moje obje noge i stavili na lice", prisjetila se Josy Novaes.

Nakon hitne medicinske pomoći, Josy je bila hospitalizirana šest mjeseci u Ilhéusu, a potom se vratila u svoj rodni grad. Nastavila je liječenje u Salvadoru na mjesečnoj bazi.

Josy Novaes navodi da je prestala razmatrati kirurške zahvate kada je napunila 13 godina jer su joj se činili vrlo bolnima. Međutim, sada je promijenila mišljenje i planira operirati nos i usne, jer je nezadovoljna ožiljcima nastalim u nesreći.

Josy također ističe da je bila žrtva zlostavljanja u školi zbog svojih opeklina.

"Suočila sam se s predrasudama u školi od strane prijatelja, koji su se smijali i zadirkivali, a ja sam htjela odustati. Često sam dolazila kući plačući, želeći napustiti školu jer su me zadirkivali, ali nakon tri mjeseca sve bi se normaliziralo i uspijevala bih završiti godinu bez problema", prisjetila se.

Josy je rekla da su uvrede i smijuljenja prestali u srednjoj školi, ali i dalje se suočava s ismijavanjem i zlim pogledima na ulici.

"Boli me to, ali samo molim Boga da ih blagoslovi, jer osoba koja se smije zbog bilo kakve nesreće, znajući da je to bio nesretan slučaj, nema srca. Samo molim Boga da ih blagoslovi", izjavila je Josy.

Trenutačno na TikToku gotovo 600 tisuća pratitelja, dok na Instagramu ima skoro 500 tisuća.

"Napravila sam video s mojim sinom i objavila ga oko 21 sat, a sljedeći dan je već postao viralan. Počela sam raditi videe i oni su počeli postajati viralni, sve dok jedan nije dosegao 7 milijuna pregleda", rekla je Josy Novaes.

U braku je s glazbenikom Gugaom Destakom.

