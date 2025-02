Životna priča glumca koji je izgradio uspješnu karijeru unatoč svim izazovima s kojima se suočio

Glumac Adam Pearson pojavio se na dodjeli nagrada BAFTA kao dio tima svog posljednjeg filma ''A Different Man''.

Adam Pearson, rođen 6. siječnja 1985. u Croydonu u Londonu, britanski je glumac, voditelj i aktivist poznat po svom radu na podizanju svijesti o neurofibromatozi tipa 1 (NF1), genetskom poremećaju s kojim živi. Ta bolest uzrokuje rast benignih tumora na živcima, što je značajno utjecalo na njegov fizički izgled.

Ovog vikenda prisustvovao je dodjeli nagrada BAFTA u Londonu kao dio tima svog posljednjeg filma ''A Different Man''.

A ovo je njegova životna priča.

U dobi od pet godina, nakon udarca glavom koji nije splasnuo, Pearsonu je dijagnosticirana neurofibromatoza tipa 1. Zanimljivo je da njegov identični brat blizanac Neil također ima NF1, ali kod njega se bolest manifestira kroz probleme s pamćenjem, dok je Adamov izgled značajno promijenjen zbog tumora na licu. Kako blizanac Neil izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Adam Pearson - 6 Foto: Profimedia

Unatoč izazovima s kojima se suočava zbog svog izgleda, Pearson je izgradio uspješnu karijeru u filmskoj industriji. Debitirao je 2013. godine u filmu "Ispod kože" uz Scarlett Johansson, nadajući se da će time skinuti stigmu povezanu s deformitetima. Nastavio je glumačku karijeru u filmovima poput "Chained for Life" (2019.) i "A Different Man" (2024.), gdje je tumačio likove koji se suočavaju s pitanjima identiteta i percepcije.

Osim što glumi, Pearson je aktivan u medijima kao voditelj i producent dokumentarnih filmova koji istražuju teme vezane za invaliditet i diskriminaciju. Njegov rad uključuje dokumentarce poput "The Ugly Face of Disability Hate Crime" i "Adam Pearson: Freak Show".

Kao strastveni zagovornik destigmatizacije invaliditeta, Pearson koristi svoju platformu za edukaciju javnosti i promicanje pozitivnih promjena u društvenoj percepciji osoba s invaliditetom.

Unatoč brojnim operacijama i društvenim preprekama, glumac ističe da mu je njegov izgled otvorio više vrata nego što ih je zatvorio jer mu je omogućio da se istakne u industriji zabave i postane glasnogovornik za osobe s invaliditetom.

"Svi ti tumori omotani su oko krvnih žila i živaca, a mislim da ljudi to ne shvaćaju. Ljudi kažu - samo se operiraj, a ja kažem: 'Stari moj, ovo je nakon operacije'", ispričao je Pearson te priznao kako zbog razvoja tumora za otključavanje mobitela koristi PIN jer mu mobitel često ne prepoznaje lice.

"Kada vam se nalijepi etiketa uzora, a ona vam se i nalijepi, ponekad ljudi misle da govorite u ime svih. I mogu govoriti, ali samo za sebe. Stalo mi je do zagovaranja. Dok bi drugi ljudi mogli reći - nije moj posao da vam to objašnjavam. Ali čiji je onda? Tko je bolje opremljen za to od mene? Dakle, ako o tome pričam do malaksalosti, dok mi ne dosadi, a to znači da je nekome poput mene lakše i čini svijet boljim mjestom, onda rock and roll. Nije sve u meni", izjavio je kroz smijeh Pearson.

"Trebalo bi biti, ali nije."

Kako živi s neurofibromatozom, Adam je jednom ispričao i u videu koji možete pogledati u nastavku.

Inače, u ''A Different Man'' Adam glumi sa Sebastianom Stanom, a tema filma je i ta bolest.

Više o neurofibromatozi pročitajte OVDJE.

