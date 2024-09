Unatoč bolesti koja je utjecala na izgled njegovog lica, odlučio je biti glumac: ''Ljudi mi kažu, operiraj se''

Ovih dana u američka kina je stigla je nova psihološka crna komedija "A Different Man", a u glumačkoj postavi našao se Adam Pearson.

Britanski glumac Adam Pearson našao se u centru pozornosti ovih dana, kada ga je kolega glumac Sebastian Stan branio pred nasrtljivim novinarom.

Naime, 39-godišnji Pearson boluje od neurofibromatoze tipa 1, genetske bolesti koja izaziva benigne tumore po licu i unakazuje ga. Istu bolest ima i njegov brat Neil, no kod njega se ne manifestira u deformaciji lica.

Ova bolest tema je i filma "A Different Man" u kojem tumači ulogu glumca s neurofibromatozom koji igra u predstavi napravljenoj prema istinitoj osobi (Stan).

“Svi ti tumori omotani su oko krvnih žila i živaca, a mislim da ljudi to ne shvaćaju. Ljudi kažu, '"samo se operiraj", a ja kažem: 'Stari moj, ovo je nakon operacije'", ispričao je Pearson, priznavši kako zbog razvoja tumora za otključavanje mobitela koristi PIN jer mu mobitel često ne prepoznaje lice.

Isto tako, glumac koji je u filmovima više od desetljeća je pomalo indiferentan po pitanju postavljanja temelja za ovakve teme.

"Kada vam se nalijepi etiketa "uzora", a ona vam se i nalijepi, ponekad ljudi misle da govorite u ime svih. I mogu govoriti, ali samo za sebe. Stalo mi je do zagovaranja. Dok bi drugi ljudi mogli biti, "nije moj posao da vam to objašnjavam". Ali čije je onda? Tko je bolje opremljen za to od mene? Dakle, ako o tome pričam do malaksavosti, dok mi ne dosadi, a to znači da netko poput mene ima lakšu vožnju i čini svijet boljim mjestom, onda rock and roll. Nije sve u meni", izjavio je kroz smijeh Pearson. "Trebalo bi biti, ali nije."

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Indira sve zbunila objavom iz Lourdesa, tamo je s bivšim mužem: "Skupa ste najjači. Lijepo vas je vidjeti ovako sretne!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Samo ona može obući potpuno prozirnu haljinu i ne staviti grudnjak, pa tako stati pred fotografe!

Zlatna Maja Šuput na posljednjem zadatku uoči početka "Supertalenta": "Žena s ogromnom količinom energije"

Atraktivna srpska voditeljica dala savjet muškarcima za bolje odnose: "Probajte, nećete pogriješiti!"

Pogledaji ovo Celebrity Sasvim iskrena Martina Tomčić: ''Ja sam borac, nisam tip koji će pobjeći od problema!''

Pogledaji ovo Celebrity Neostvarena želja Davora Bilmana vezana je uz Martinu Tomčić, nije mu dugo trebalo da se sjeti: ''To je fakat...''

Lanu Jurčević smlavile emocije, objasnila je zbog čega: "Danas sam imala totalni meltdown...''

Pogledajte raskošne detalje s rođendanske proslave Lane Klingor Mihić, slavilo se u njenom domu kojem se svi dive!