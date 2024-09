Neostvarena želja Davora Bilmana vezana je uz Martinu Tomčić, nije mu dugo trebalo da se sjeti: ''To je fakat...''

Svi s nestrpljenjem iščekuju novu sezonu showa Supertalent, u kojem je jedan od članova žirija već godinama Davor Bilman. Evo što nam je imao za reći o svojoj važnoj ulozi.

Kakve su nastupe pripremili i tko će od ovih natjecatelja zavrijediti prolazak dalje te time ući u uži krug za ulazak u polufinale showa Supertalent, gledatelji će saznati već ove nedjelje u 20.15 na Novoj TV.

A važnu ulogu u tim odlukama već godinama ima Davor Bilman koji je u ulozi žirija Supertalent, pa nas je zanimalo što bi on izdvojio kao najljepši dio tog posla.

''Nakon svih ovih godina na Supertalentu još uvijek mi je jako lijepo to iščekivanje kandidata. Zapravo koliko god iskustva imamo i koliko god da smo vidjeli sličnih točaka nikad ne znamo tko će izaći na pozornicu, koliko će nas ugodno ili neugodno iznenaditi i kakvu reakciju će izazvati. U krajnjem slučaju, mi kroz sve ove godine jako puno učimo o različitim vještinama iz apsolutno svih žanrova i o bogatstvu svega onoga što nismo ni znali da postoji. K tome je jako lijepo i surađivati s kolegama s kojima imaš dobru kemiju, a nas četvero zaista, iako smo drugačiji, imamo super suradnju, tako da se tome jako veselim'', priznao je.

Pokušali smo i s pitanjem tko je njegov najdraži čaln žirija.

''Naravno da imam najdražeg člana žirija, što je i prirodno jer osoba s kojom najviše provodiš vrijeme nekako ti najlakše priraste srce. Obzirom da s Fabijanom dijelim svlačionicu, naravno najviše i komuniciramo, a uz to putujemo zajedno do studija i nazad. Tako da, odgovor na pitanje tko mi je najdraži – definitivno Fabijan, a naravno i Maja i Martina imaju svoje čari'', priznao je Davor u svom stilu.

Svima je vrlo dobro poznato i da je Davor plesni stručnjak. Što mu ples znači na osobnoj razini, je li to više umjetnost, sport ili nešto treće?

''Ples je zaista značajan u mom životu i ima važnu ulogu. Prije sam se puno ozbiljnije bavio plesom i kao natjecatelj u sportskom plesu i kao sudac. U ovom dijelu života mi je ples ono što je možda najljepši dio plesa, a to je rekreacija, zabava, gušt i užitak. Teško bih mogao zamisliti svoj život bez plesa, a kad bih morao opisati što mi ples zapravo znači možda je najbolje to opisati kao spoj rekreacije, meditacije, dobre zabave i druženje s ljudima i kad se to sve zajedno spoji onda mi je to u životu ples. Ispunjava me na više razina – društvenoj, fizičkoj, umjetničkoj. To je jednostavno kao da uploviš u neki drugi svijet koji te vrlo brzo, odnosno odmah, odvede iz ovog sadašnjeg svijeta i apsolutno služi kao neki lijek za dušu, um i tijelo'', govori.

U karijeri se suočio s brojnim izazovima, a jedan trenutak bio je prekretnica.

''Prekretnica u mojoj karijeri je definitivno bio trenutak kad sam odlučio napustiti prodaju u autoindustriji i počeo se baviti poslom soft skill trenera za komunikacijske prodajne pregovaračke vještine i to mi je definitivno promijenilo život i pogled na ljude i na svijet jer sam shvatio koliko zapravo znanje, osvještavanje i naš način razmišljanja određuje kako će nam biti, s kim ćemo se družiti, što ćemo raditi i hoćemo li uspjeti ili ne'', priča, a bez problema je odabrao ples koji bi mogao predstavljati njegovu životnu priču te objasnio zašto je baš to taj ples.

''Kada bih morao u jednom plesu opisati svoj život, onda bih rekao da je to bečki valcer, jer ima jako puno okreta i cijelo vrijeme se nešto događa. Volim aktivan način života i volim putovanja, a kada se pleše dobar bečki valcer onda se mora dosta putovati kroz prostor. To simbolizira stalno kretanje, ja ne volim stajati na jednom mjestu. Tako da, ako se moram opisati u jednom plesu, onda bi to bio bečki valcer – stalno se nešto događa, može ti se zavrtjeti u glavi ako se okrećeš prebrzo i ako ne gledaš u dobrom smjeru, uvijek negdje putuješ i krećeš se po plesnom podiju – kao i u životu'', objasnio je.

A kad gleda nastupe, je li više usmjeren na tehniku ili na onu nevidljivu energiju koja dolazi iznutra i preplavljuje publiku?

''Rekao bih da u Supertalentu ne postoji formula koja govori koliko posto tehnike i koliko posto talenta bi trebalo biti da je neka točka supertalent. Osobno gledam i jedno i drugo, ovisno o vrsti točke. Ako je nešto što mi moje znanje omogućava da prepoznam tehniku onda sigurno ocjenjujem i to. S druge strane, ponekad me ponese energija pa možda ili nešto ne razumijem tehnički ili sam spreman progledati kroz prste na tehniku ako je energija simpatična i oduševi publiku i nas. Odgovor je kombinacija, ne mogu reći da uvijek samo gledam tehniku, niti da samo gledam energiju. To je ona ljepota Supertalenta jer nikad ne znaš kad ćete nešto oduševiti. Za nešto možda misliš da te neće oduševiti pa te oduševi, a za nešto misliš da će biti super pa te ne oduševi'', objasnio nam je Davor koji ima svoje načine opuštanja poslije napornog poslovnog rasporeda.

''U zadnje vrijeme jako volim šetati sa svojim ljubimcem, zlatnim retriverom Hartom. Počeo sam jako uživati u tim šetnjama kroz prirodu. Također me jako opuštaju putovanja i druženje sa veselim i nasmijanim ljudima. Eto to je nešto što me opušta'', otkrio je, pa podijelio s nama čime ga je osvojila njegova dugogodišnja partnerica.

''Moja draga me osvojila, najjednostavnije rečeno, faktorom X ili kombinacijom X – kombinacijom pravih čimbenika u pravom trenutku, a sigurno je u tome veliku ulogu odigrala i zajednička ljubav prema plesu kao i ostale stvari i interesi koje dijelimo. Tako da je moj odgovor prava kombinacija odnosno prava formula ili mix sastojaka, takozvani faktor x'', odgovorio nam je Davor u svom stilu.

A koliko mu je teško balansirati između poslovnog i privatnog?

''Teško je balansirati između privatnog i poslovnog života pogotovo ako imaš puno želja i puno planova i u jednom i u drugom životu, nemoguće je sve napraviti u isto vrijeme. Izazovno je zaista i jedan dio uvijek više pati, zavisno gdje usmjeriš energiju. Tako da odgovor je da. Izazovno je, jednostavno treba odlučiti što ti je važnije u životu i u što želiš uložiti svoje vrijeme i energiju. Ako to uspiješ i s tim si pomiren, onda si sretna osoba'', smatra.

I za kraj nas je zanimalo postoji li neka neostvarena želja ili cilj koji bi volio realizirati?

''Onoga trenutka kad nemam nijednu želju u životu i nijedan cilj gubim razlog za život, tako da apsolutno imamo i neostvarenih želja i neostvarenih ciljeva. Možda nije dobro da spominjem kojih točno, jer jedna stara narodna kaže da se neće ostvariti ako ih spomenem, iako bi bilo dobro nešto spomenuti jer je onda to obaveza. Za jedan drugi put ćemo to ostaviti. Odgovor je da imam dosta neostvarenih želja, ali zasad ću ih zadržati za sebe. Joj ne, sjetio sam se! Imam jednu neostvarenu želju vezanu za Supertalent – da Martina manje i tiše priča. To je fakat neostvarena želja'', zaključio je Davor.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Maji Šuput iz vrtića poslali urnebesnu sliku Blooma: ''I tako se on sam dizajnirao da bude cool!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Za zgodnu srpsku pjevačicu ljeto još nije gotovo: Za rođendan se brčkala na plaži, a evo i tko joj je tamo pravio društvo

Pogledaji ovo Celebrity Jezivi prizori u kući legendarne Esme Redžepove: Opustošeni prostori, iščupani lusteri, a trebala je biti muzej!

Pogledaji ovo Celebrity Saznali smo koja je Fabijanova neostvarena želja, a raspričao se i o obitelji, koja mu je najvažnija: ''Obožavam svoju ženu i sina''

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji svjetski milijarder više ne izgleda ovako, estetski stručnjaci sigurni su da je i on podlegao pokojem zahvatu

Pogledaji ovo Celebrity Ovog vikenda omiljena glumica iz komedija u bračnu luku ulazi sa ženom!

Pogledaji ovo Celebrity Ozloglašeni reper 2004. gostima je voće servirao na goloj ženi, šokirat će vas i koja su holivudska omiljena lica tad prisustvovala zabavi!

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna održao rasprodan koncert u Beogradu, oglasio se nakon svirke: "Jedna od najglasnijih publika ikad, nisam sebe čuo!"

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput o sinu, koji je zvijezda društvenih mreža: ''Nevjerojatno je kako spaja i ljude koji ga ne poznaju, ima karizmu!''