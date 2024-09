Sasvim iskrena Martina Tomčić: ''Ja sam borac, nisam tip koji će pobjeći od problema!''

Spektakularno otvaranje Supertalenta očekuje nas već ove nedjelje u 20.15, a evo što nam je sve Martina Tomčić ispričala uoči početka jedanaeste sezone.

Počinje nova sezona Supertalenta, a prva audicijska epizoda donosi deset zabavnih točaka koje ne smijete propustiti. O daljnjem prolasku kandidata i ove će godine odlučivati Martina Tomčić sa svojim kolegama Davorom Bimanom, Fabijanom Pavlom Medvešekom i Majom Šuput.

A evo koliko se Martina veseli ponovnom susretu s njima i što očekuje od novih kandidata.

''Ne znam veselim li se više kolegama ili novim kandidatima, najiskrenije, jer ta naša suluda sinergija i to kako mi funkcioniramo je genijalno… Svake sezone imam neki novi naziv - ili kažem da nam je Supertalent mali maturalac ili kao proslava Nove Godine ili da smo ponekad disfunkcionalna, ali sretna obitelj. Ove sezone ne pada mi ništa na pamet. Ne znam zapravo kako bih uopće tu našu kreativnu ludost opisala, ali joj se neizmjerno veselim. S druge strane, kandidati nose jednu drugu vrstu energije, iznenađenja i ljepote, pa kad bih morala istaknuti jedno od toga, ne bih mogla, ali da se jednima i drugima neizmjerno veselim - apsolutno da'', priznala je Martina.

A kad gleda nastupe u Supertalentu, traži li više tehničku savršenost ili onu neuhvatljivu iskru strasti koja izvire iz srca natjecatelja?

''Bez tehničke savršenosti teško ćemo uhvatiti neuhvatljivu iskru strasti. Međutim, nije nužna tehnička savršenost, ali tehnička podloga mora biti prisutna. Imali smo situacija kad su neki kandidati, sjećam se baš u kategoriji pjevanja, nosili tu strast u sebi i nevjerojatnu muzikalnost, ali vokalna tehnika to nije mogla popratiti. I onda naravno da ćemo istaknuti ovo dobro, ali zapravo mora osnovna nekakva tehnička podloga u svakoj od kategorija ipak biti sadržana da bi mogli prepoznati ovo drugo'', smatra, a evo kako se osjeća kad vidi mlade talente koji su tek na početku svog puta te što im savjetuje iz perspektive nekoga tko je prošao dug put u svijetu umjetnosti.

''Ja volim svima reći, i mladima i starima - dakle ne bih se tu ograničavala nikako na godine - da je predivno sanjati velike snove i apsolutno to podržavam. Mislim da veliko sanjanje uključuje racionalizaciju onoga što možemo ili ne možemo, znamo ili ne znamo, pa su nam ti snovi fantastična motivacija i motor u životu koji nas gura naprijed, koji nam daje prostora za osobnim razvojem da rastemo. Hoćemo li izrasti i razviti se nužno u tom smjeru u kojoj nas je veliki san vodio, to ne možemo znati, ali u svakom slučaju rad na sebi je nešto što ćemo kad-tad u životu moći materijalizirati i uživati u tome jer je plod naših ruku, odnosno našeg ulaganja i truda. Naravno da na tom putu postoje stranputice, naravno da na tom putu postoji jako puno odricanja i jako puno trenutaka kad sumnjaš u sebe. Međutim upravo ti momenti i savladavanje istih će odrediti jesu li ta strast i taj talent ono što će definirati naš život. Dakle, ukratko, samo jako i ne odustajte'', poručila je u svom stilu.

Zanimalo nas je i postoji li neka posebna pjesma ili skladba koja ju uvijek vraća u određeni trenutak u životu te može li s nama podijeliti tu priču?

''Ja zapravo jako, jako vežem određene pjesme s određenim trenutcima ili događanjima ili emocijama u životu. To čak nužno ne moraju biti pjesme ili skladbe koje bi bile moj izbor za slušanje u slobodno vrijeme. Ne mogu čak niti istaknut neki moment, jer naravno, vrlo često je to jako osobno i emotivno, ali znam da dan-danas kad neku pjesmu čujem na radiju ili je neko pjeva, meni se vrati ne samo osjećaj tog doba, nego i mirisi te moje stanje duha i uma, bez obzira što sam možda tada imala 12 godina. I moram priznati da je to jedan fantastičan osjećaj i da se uvijek veselim tim situacijama jer nekako izazovu osmijeh na licu. Zanimljivo, nikad ne vežem glazbu uz nekakve ružne, traumatične trenutke ili stvari koje bih voljela zaboraviti. Odnosno te i zaboravim (smijeh). Ali ovi lijepi trenutci, ako imaju nekakvu muzičku poveznicu - ne postoji ljepša stvar'', otkrila nam je.

Martina slovi kao žena bez dlake na jeziku, no postoje li trenuci kada se ipak suzdrži dati potpuno iskren odgovor?

''Apsolutno. Ja jesam možda bez dlake na jeziku i ja doista ne znam lagati. Međutim, s godinama sam naučila istinu na različite načine oblikovati. Kad sam bila puno mlađa, ta istina je doista bila surova, nemušto upakirana u moj trenutni emotivni dojam. Sada, već na pragu 50-ih, itekako znam istinu naprosto drugačije prikazati, pogotovo kad su recimo djeca u pitanju. Samim time, ta istina prije 20 godina i ta istina danas će možda nekome sa strane zvučati različito, ali za mene je to isto'', objasnila nam je.

Što misli o sadašnjem moderniziranom dobu i je li ponekad izazovno u skladu s današnjim standardima odgajati djecu?

''Ja mislim da je uvijek teško odgajati djecu jer im želiš više nego što si ti imao, jer im želiš bolje nego što si ti imao i, možda ključni moment, ne želiš da naprave greške koje si ti napravio. S druge strane, teško je odgajati djecu jer svaka generacija se rađa u dobu koje je drugačije od doba njihovih roditelja. Znači doba mojih roditelja i ono kad su oni odrastali, živjeli ili bili roditelji je za mene kao dijete bilo neko zastarjelo doba. Isto tako je to i danas. Djeca koja danas dolaze na svijet dolaze već s nekakvom staničnom memorijom i informacijama koje su dobili nasljeđem od roditelja, koje smo mi tek u odrasloj dobi morali učiti i prihvaćati. I samim time je to potpuno jedan drugačiji proces. Mislim da je danas možda ipak puno teže odgajati djecu nego prije 50 godina jer su ne samo modernizacija doba, već i tehnološki razvoj u zadnjih 15 godina toliko nenormalno brzi da naše odrasle generacije zapravo to ne mogu pratiti. A djeca dolaze na svijet i njima se to podrazumijeva. Pritom najviše mislim naravno na tehnologiju, na gadgete, na način komunikacije i na činjenicu da se to odrazilo na djecu da imaju ne samo smanjenu koncentraciju, nego općenito smanjen prag tolerancije i strpljenja. Djeci je teško gledati film u cijelosti. Djeca gledaju isječke filmova, highlightse na TikToku ili nekim društvenim mrežama. Djeca ne čitaju lektire nego čitaju nekakve skraćene sadržaje lektira. Nisam sigurna da bih danas s jednakim veseljem odgajala djecu kako sam ih odgajala prije 20 godina kad sam prvi put postala majka. Jer prije 20 godine definitivno je bilo lakše odgajati djecu nego što to čine danas mladi roditelji. Tako da mislim da bi društvo generalno trebalo dati puno više pozornosti upravo pitanju - kome ostavljamo ovaj svijet i na koji način odgajamo ove današnje najmlađe generacije, a pritom prvenstveno mislim na edukacijsko-obrazovne institucije tj. školstvo'', Martinino je mišljenje.

Koliko uč iz svojih grešaka i koji je njezin način savladavanja životnih izazova?

''O, ja jako učim iz svojih grešaka. Ja sam borac, to volim reći. Inače, Martina znači ratnica na nekom jeziku. Ja doista u sebi nosim tu jednu egzistencijalnu potrebu da se sa svakim problemom hvatam u koštac. Dakle nisam tip koji će pobjeći od problema. Svaki problem, svaku bitku ne doživljavam kao osobni poraz nego kao, dapače, blagoslov i priliku za osobni rast. Ja sam i kao dijete bila onaj tip koji se morao opeći da bi naučio lekciju. Dakle učila sam oduvijek na najteži način jer je to naprosto ja bih rekla dio moje osobnosti. Bih li bila danas to što jesam bez svih lekcija koje mi život poslao - sigurno ne bih i samo mogu reći da sam najzahvalnija životu na svim tim izazovima, a poglavito na onim najtežima. Na situacijama koje u životu nikad nitko sebi ne bi poželio, ali zapravo ako ih prigrliš i prihvatiš, kao što sam rekla - kao priliku za osobni rasti i razvoj - onda se one pretvore u nešto prelijepo'', kaže Martina.

Koji trenutak na pozornici nosi sa sobom kao svoje najvrjednije iskustvo, trenutak kada se osjećala potpuno povezano s publikom?

''Pozornica je čudno mjesto gdje, s jedne strane sve nas vlastiti ego i očekivanja spram sebe gone prema toj pozornici. S druge strane, pozornica strašno ogoljuje i vrlo često teško prikriva one najranjivije dijelove nas samih. Tako da pozornica je vrlo često rollercoaster događanja, emocija i borbe s istima. Međutim, ja nekako najviše pamtim lijepe trenutke kad sam svoj ego, svoja očekivanja i ono što mislim da trebam dati publici ili sebi, uspjela stavit sa strane i kad je ostala ona čista umjetnost i vještina. Dakle sad se tu malo referiram na ono prethodno pitanje oko strasti i tehničkog umijeća. Kad se to dvoje spoji zapravo su to trenuci gdje smo, usudila bih se reći, najbliže nekoj višoj sili i trenutku kada zapravo ovozemaljski život poprimi jednu novu dimenziju i kad publika to neminovno ubere, jer ih dotakne. To je energija koju ne možemo ne osjetiti, a to su, ja bih rekla, najvrjedniji trenuci pozornice'', kaže Martina.

Gdje pronalaziinspiraciju kad je treba najviše?

''Zapravo, opet se to spaja s onim mojim pitanjem da učim na greškama. Inspiracija kao takva nije teška i veliki je pokretač ako inspiracija dolazi iz nas. S druge strane, teško je pronaći inspiraciju kad si primoran, a to je život – napraviti i odraditi stvari koje te u tom trenutku ne vesele i ne ispunjavaju. Međutim ja uvijek nekako tu tražim dublji smisao, odnosno trudim se ostati profesionalna. Ako sam mlada mama koja se mora dizati 7 puta po noći, sigurno da me to ne veseli, ali s druge strane to je moj život, moje dijete, moje ulaganje u budućnost i doista mi nikad nije bilo teško ništa vezano za djecu. Ako s druge strane profesionalno gledamo, ne da mi se uvijek dizati u pet ujutro i ići na snimanje Supertalenta, ali imam tu veliku odgovornost spram ljudi koji su možda se godinama hrabili ili radili na sebi da dođu i pokažu taj talent i kakva bih ja bila da dođem i kažem - ne da mi se to danas raditi. Opet je tu neki viši cilj i smisao, ja to naprosto moram zbog nekog drugog napraviti. Tako da možda, evo sad sam sama sebi dala inspiraciju na odgovor - inspiraciju pronalazim kroz odgovornost prema drugima i prema drugim situacijama. Jer da možda samu sebe pitam, da sam samo ja u pitanju, možda i ne bih uvijek pronašla motivaciju. Tako motivaciju ne pronalazim za neke stvari koje se tiču isključivo mene. A koje su to, ostavit ćemo nešto i za drugi intervju'', zaključila je Martina koju već ove nedjelje gledamo u novoj sezoni showa Supertalent.

