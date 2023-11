Raskošni dekolte jedne od najseski Hrvatica kipio je iz haljine koja nije mogla biti uža, a ni kraća!

Žanamari Perčić objavila je fotografiju na kojoj pozira u pripijenoj i ultrakratkoj haljini.

Pjevačica Žanamari Perčić (42) još jednom je opravdala titulu jedne od najseksi Hrvatica.

Nakon što je cijelo ljeto, pa i duže, častila pratitelje golišavim fotografijama s plaže, sada je pokazala da može zapaliti društvene mreže i potpuno odjevena. Doduše, haljina koju je odbrala nije mogla biti kraća, niti uža, a velik otvor na dekolteu jedva je obuzdao njezine bujne grudi.

"Top žena", "Predivna", nizali su se komplimenti, uz emotikone vatre i zaljubljene smajliće.

A osim besprijekornom figurom, Žanamari se može pohvaliti i nadprosječnom inteligencijom, i ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se nedavno u In Magazinu.

