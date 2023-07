Opaki motor ostao je u sjeni golišavih i bujnih atributa jedne od najseksi Hrvatica, evo zbog kojih su prizora neki zaključili da savršenstvo ipak postoji!

Žanamari Perčić sjela je na motor u minijaturnom bikiniju i pokazala sve svoje atribute, nakon ovih fotografija nikome neće biti lako.

Pjevačica Žanamari Perčić posljednjim je fotografijama doista otežala disanje svakome tko je pogledao ovu objavu, a nitko ne bi očekivao da svojom figurom i dalje može bez daha ostaviti sve koji ju prate, iako smo na njene golišave fotografije navikli.

Ovog puta Žanamari je pozirala pored motora u minijaturnom crnom bikiniju, a njezini atributi jedva su ostali u kupaćem kostimu. Na nekoliko fotografija sjela je na motor dok je na drugima stajala pored i okrenula leđa kameri pa je u prvom planu bila njezina bujna guza.

Baš kao i na svaku fotografiju do sada, Perčić je skupila hrpu komplimenata, a svi se mogu sročiti u jedan komentar pratitelja: ''Savršenstvo postoji!''.

Njezina figura vješto je isklesana u teretani u kojoj provodi sate i sate pa joj nije problem skinuti se u badić i pokazati ono na čemu je naporno radila.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje'', rekla je jednom u In magazinu.

A da se ne može pohvaliti samo izgledom, već i pameću, dokazala je i nedavno rekavši da njezin IQ iznosi 156.

