Žanamari u još jednoj bombastičnoj haljinici otkrila detalj iz privatnog života: "Što je najgore, ja ih i dandanas čuvam..."

Žanamari Perčić objavila je atraktivnu fotografiju pa ispod nje prokomentirala film o kojem se ovih dana ne prestaje pričati.

Pjevačica Žanamari Perčić pozirala je u uskoj bijeloj haljinici, koja je posebno naglasila njezino bujno poprsje.

Njezine zgodne noge, ali i preplanuli ten nikako nisu mogli proći nezamijećeno.

S haljinom je kombinirala skupocjenu roza torbicu, ali i roza sandale s detaljima bodlji.

"Ono kad slučajno isfuraš Barbie styling mjesec dana prije Barbie pošasti i onda ga ne želiš objaviti dok se pošast ne smiri. Koliko još mislite da će trajati Barbie ludilo? I volite li ovakve trendove ili vam pokvare gušt za nečim? Ja mislim da su marketinški stručnjaci odradili tako dobru foru i jednim potezom dobili milijunski besplatni marketing uvjerivši pola planeta da je obući se u Barbie viralno, pa je samim time i postalo. Lako za nas koje se volimo igrati i oblačiti, ali doslovno sve shoping kompanije i brendovi, nema od koga mi nije stigao Barbie edit u newsletteru!", započela je pa otkrila nešto novo o sebi:

"Što je najgore, ja dandanas čuvam svojih 15-ak barbika s kojima se igra i moje dijete, a kupila sam joj i bezbroj novih jer ih i ja volim. Ali LOL Dolls su mi čak i bolje. I Lego kockice. I Playdoh. I vožnja biciklom. I arts & crafts svih vrsta. I čitanje priča… Danas djeca imaju toliko izbora… ali imali su i tada ako su htjeli. Evo fun fact, moj omiljeni hobi u djetinjstvu je bilo skupljanje poštanskih markica. Ne biste vjerovali koliko sam naučila kroz poštanske markice! Kako izgleda čitava zemaljska kugla, tko je kraljica Velike Britanije, umjetnost, povijest, prirodu… A danas djeca uče preko YouTubea i TikToka. Ajmo se malo pozabaviti time, a ostaviti Barbike u njihovim haljinicama. Malo, ono bar 5 minuta. Love, Žaki".

"Kakva si mi", "Zgodna", "Izgorilo je sve", "Opsjednuta sam tvojim outfitima", "OMG", "Volim ovu fotografiju", samo su neki od komentara.

Njezina figura vješto je isklesana u teretani u kojoj provodi sate i sate pa joj nije problem skinuti se u badić i pokazati ono na čemu je naporno radila.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje'', rekla je jednom u IN Magazinu.

A da se ne može pohvaliti samo izgledom, već i pameću, dokazala je i nedavno rekavši da njezin IQ iznosi 156.

