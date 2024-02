Aleksandra Prijović trebala je nastupiti i u Zadru, ali gradonačelnik je njen koncert zabranio?

Aleksandra Prijović navodno je trebala nastupiti i u Zadru, ali njezin nastup otkazao je gradonačelnik Branko Dukić.

Pjevačica Aleksandra Prijović, koja je u Zagrebu i Osijeku rasprodala pet koncerata, navodno je trebala nastupiti i u Zadru, no njezin nastup nije dozvolio tamošnji gradonačelnik Branko Dukić, piše Index.

Kako Index doznaje, Dukić je odbio organizatore koncerta s tvrdnjom da ''nema slobodnih termina'' u dvorani Krešimir Ćosić. Ipak, portal dodaje kako će se od ožujka do svibnja tekuće godine održati tri estradna spektakla te su time najavili koncerte Severine, Jelene Rozge i skupine Lord of the Dance, uz sportska događanja, što bi značilo da za nastup datuma ima.

Aleksandrin tim i organizatori komentare na ovu temu nisu dali, a na naš upit gradonačelnik do objave ovog teksta također nije odgovorio.

Inače, još prošle godine Zadarski list pisao je da postoji interes za njezin koncert i da se njegovo održavanje planira u 2024. godini.

Podsjetimo, Prijović je rasprodala pet zagrebačkih Arena u prosincu prošle godine, a sada će pet večeri zaredom nastupiti u Gradskom vrtu u Osijeku. Koncerti su 13., 14., 15., 17., i 18. veljače.

