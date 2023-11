Will Smith oglasio se nakon tvrdnji da je gej i da je uhvaćen u klinču s prijateljem glumcem, o svemu je progovorila njemu bliska osoba!

Will Smith je ovih dana negirao tvrdnje da je homoseksualac nakon što je to javno izjavio njegov bivši asistent.

Nakon što su pojavile glasine o ljubavnoj aferi Willa Smitha i njegova kolege Duanea Martina iz serije "Princ s Bel-Aira", oglasio se i on te odlučno zanijekao takve tvrdnje naglasivši da su takve optužbe nedvosmisleno lažne.

Sve je počelo kada je čovjek koji se predstavlja kao brat Bilaal i koji sebe opisuje kao glumčeva bivšeg osobnog asistenta i prijatelja, iznio šokantnu optužbu u sada već viralnom intervjuu s Tashom K. On tvrdi da jednom slučajno upao u Duaneovu garderobu i uhvatio ga kako vodi ljubav s Willom.

"Otvorio sam vrata Duaneove garderobe i tada sam vidio Duanea i Willa kako se seksaju na kauču", izjavio je Bilaal, koji je iznio i nimalo laskave tvrdnje o Willovoj muškosti, uspoređujući njegov penis s veličinom malog nožnog prsta.

Glumčev glasnogovornik potom se oglasio i inzistira na tome da je priča potpuno izmišljena, što je potvrdio u izjavi za TMZ, a dodao je i da Will razmatra poduzimanje pravnih radnji.

Danas 58-godišnji Duane bio je u braku s glumicom Tishom Campbell od 1996. do 2020. godine, a u prošlosti je radio sa Smithom na brojnim projektima, uključujući "Princa s Bel-Aira". Također smo ga vidjeli u "The Paul Reiser Showu", u filmovima "Veliki hakleri" i "Vrisak 2" te u glazbenom spotu za hit grupe Boyz II Men iz 1994. godine "I'll Make Love to You".

55-godišnji Will nedavno se našao u centru pozornosti i to nakon što je njegova bivša supruga Jada Pinkett Smith otkrila da su razdvojeni već sedam godina i time šokirala njihova obožavatelje i javnost, koji o tome nisu imali pojma.

