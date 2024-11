Voditeljica navukla na sebe bijes kraljevskih fanova zbog izjave da je princeza Kate ostarjela: “Puši li? Ima tek 42?”

Voditeljica Narinder Kaur suočila se s negativnim reakcijama gledatelja nakon što je izjavila da je Kate Middleton jako ostarjela.

Panelistica emisije Good Morning Britain, Narinder Kaur, suočila se s oštrom osudom nakon što je izjavila da je Kate Middleton ostarjela nakon što se vratila kraljevskim dužnostima poslije liječenja od raka.

Bivša natjecateljica Big Brothera iznijela je uvredljiv komentar na platformi X, kada je podijelila članak o sudjelovanju princeze od Walesa na komemoraciji za Dan sjećanja kod Cenotapha.

"Iskreno pitanje - zašto je Kate toliko ostarjela? Zar joj nije tek 42? Puši li? To je jedino objašnjenje", napisala je.

A statement regarding yesterday.

Listen very carefully.

Thank you 😊 🙏 pic.twitter.com/DUauknrAnx — Narinder Kaur (@narindertweets) November 11, 2024

Televizijska ličnost kasnije je objavila video u kojem priznaje da je tvit bio "glup" te se osvrnula na trolove koji su joj slali seksualne, rasističke i nasilne uvrede.

"Mislila sam napraviti kratki video umjesto niza tvitova, jer to postaje prilično smiješno, kao da već nije dovoljno smiješno. Objavila sam glupi tvit. To nije bila moja namjera, nisam htjela biti zlonamjerna ili nepristojna. Nisam takva, svi koji me poznaju to znaju. Bilo je glupo pitati o starenju. Priznala sam to, digla ruke i ispričala se ako je to nekoga uvrijedilo. Jedini koji su se uvrijedili, jer mnogi ljudi na Twitteru i društvenim mrežama postavili su isto pitanje, nisu dobili seksualne, rasističke, nasilne uvrede kao ja", istaknula je.

Gđa. Kaur također je spomenula da je njezin brat prošao kroz brutalno liječenje kemoterapijom dok je bolovao od raka prije svoje smrti te tvrdi da ne bi komentirala Katein izgled u kontekstu njezine dijagnoze raka.

U istom videu, Kaur je izjavila kako Kate ima mnogo privilegija jer nije morala raditi dok je primala liječenje od raka.

"Ona se borila s rakom! Ne mogu vam opisati koliko ste očajni", "Kakav krajnje užasan tvit, i to na toliko ljudskih razina pristojnosti. Jednostavno odvratno!", nizali su se komentari.

