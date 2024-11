Morgan Neville: Za ovaj ludi projekt najviše je zaslužan Pharrell Williams!

“LEGO nam je omogućio da uronimo u Pharrellovu maštu, što je postalo ključ za film”, govori Morgan Neville u razgovoru za Kinofilm o tome kako je nastao dokumentarni film Dio po dio o glazbeniku Pharrellu Williamsu.

Morgan Neville, oskarovski nagrađeni redatelj poznat po dokumentarcima o velikim imenima glazbene industrije, kao što je sjajni film Pet metara od slave, doista je na neobičan način snimio dokumentarni film Dio po dio. Priču o glazbeniku Pharrellu Williamsu realizirao je uz pomoć (digitalnih) LEGO kockica, piše Kinofilm.

Odlučivši život i djelo Pharrella Williamsa prikazati u LEGO animaciji, Neville je pronašao način da prikaže slojevitu umjetničku viziju popularnog glazbenika i producenta. U ekskluzivnom intervjuu za Kinofilm, Neville govori o tome kako je ova neuobičajena tehnika omogućila gledateljima da uđu u Pharrellov svijet boja, zvukova i kreativne mašte.

Kako je uopće došlo do ideje da dokumentarni film o Pharrellu Williamsu Dio po dio snimite – LEGO kockama?

Morgan Neville: Ideja je, iskreno, bila pomalo luda. Nisam točno znao što će ona značiti, ali sam znao da će biti nešto drugačije. Pharrell je zbog toga bio jako uzbuđen. Dakle, krenuli smo u nepoznato. Prvo smo morali dobiti odobrenje od LEGO-a, što smo i uspjeli. Zatim nam je trebala podrška Universala, koji nas je također podržao. Bio je to ludi projekt, i to je Pharrellova zasluga!

Koliko LEGO kockica ste koristili za ovaj film?

Morgan Neville: Iskreno, nemam pojma! Sve je napravljeno virtualno, putem računala, tako da nismo koristili prave LEGO kocke. No, sve u filmu izgrađeno je virtualno, a iako ne znam točan broj, sigurno ih ima milijune. Stvaranje setova, kostima – LEGO Pharrell, na primjer, ima više od 80 kostima u filmu! – i sav taj dizajn trajali su godinama.

Kako ste zadržali fokus na Pharrellovoj priči, s obzirom na sve te LEGO detalje?

Morgan Neville: LEGO nam je omogućio da uronimo u Pharrellovu maštu, što je postalo ključ za film. Mogli smo vizualizirati ono što Pharrell vidi i čuje, poput pjesama, ritmova i zvukova. Osim toga, LEGO donosi jedinstvene izazove: likovi nemaju noseve, ne mogu plakati ni znojiti se, i nemaju fleksibilnost kakvu očekujete. Morali smo biti kreativni kako bismo ih prikazali u plesnim i emotivnim scenama.

Pharrell često opisuje glazbu kroz boje. Koliko je izazovno bilo prikazati njegovu sinesteziju?

Morgan Neville: Pharrell vidi i čuje stvari na drugačiji način, a njegova sinestezija mu je pomogla da vizualizira pjesme u više dimenzija. Kako bismo to prikazali, angažirali smo legendarnog animatora Michela Gagnéa, koji je radio na sinesteziji u Ratatouilleu. Bilo je nevjerojatno, jer Pharrell nam je mogao reći koje su boje svaka pjesma, i te smo boje iskoristili u filmu. Zanimljivo je da Pharrell kaže da sinestezija nije univerzalna; ljudi vide različite boje za iste stvari.

Kako ste birali pjesme za film, s obzirom na Pharrellovu veliku diskografiju?

Morgan Neville: Pharrell ima toliko pjesama, od njegovih solo radova, N.E.R.D.-a, The Neptunesa, pa do pjesama koje je producirao za druge. Preslušavao sam sve, pokušavajući pronaći pjesme koje su imale neku priču ili bi mogle pomoći u napretku filma. Pharrell je bio vrlo otvoren i prepustio mi je izbor. Kada sam mu pokazao finalni film, bio je iznenađen nekim izborima, ali mislim da su pjesme odražavale priče koje sam vidio u njegovom radu.

S obzirom na vašu strast za glazbu, je li to razlog zašto ste napravili toliko glazbenih dokumentaraca?

Morgan Neville: Apsolutno! Ja sam glazbeni entuzijast; skupljam ploče i volim pričati o glazbi. Snimanje ovih dokumentaraca omogućuje mi da opravdam svoju opsesiju! To je moj profesionalni izgovor za duboko uranjanje u glazbenu kulturu i povijest.

Koji vam je Pharrellov album najdraži?

Morgan Neville: Stvarno volim N.E.R.D. pjesme. One mi djeluju osobnije, jer on pjeva kao on sam, ali pod drugim imenom, pa se osjećao zaštićenijim. U filmu se pojavljuju neke N.E.R.D. pjesme, poput Sooner or Later i Maybe, koje mislim da otkrivaju ranjiviju stranu Pharrellovog lika.

