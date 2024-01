Pokos odbrusila hejterima nakon vijesti da se vraća na glazbenu scenu: "Ja sam jedna od ikona tog vremena, čemu čuđenje?"

Vlatka Pokos odgovorila je na negativne komentare o svojem nastupu na Megadance partyju te je poručila da je ona ikona 90-ih.

Naša bivša televizijska voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos najavila je na društvenim mrežama nastup na Megadance partyju 9. veljače u Areni Zagreb, koji će okupiti brojne izvođače hrvatske dance scene 90-ih

Vijest je obradovala obožavatelje, koji još dobro pamte njezine hitove iz 90-ih, no bilo je i negativnih komentara, a Vlatka se sada još jednom o svemu oglasila na svojem profilu na Instagramu.

"Mediji se čudom čude što ću nastupiti u Areni Zagreb 9. veljače, iako sam, bez lažne skromnosti, jedna od ikona tog vremena! I iako je to već nekoliko puta najavljeno u medijima! Glupost je doista bezgranična. 'Metak' i 'Ne tražim ništa' bili su mega hitovi, i ponosno mogu reći, još uvijek su! Stoga, čemu čuđenje? Prikupljanje lajkova, mrziteljskih komentara i dovođenje javnosti u zabludu da se vraćam na glazbenu scenu?" započela je Vlatka, uz video na kojem joj vizažist pudra dekolte.

"NE, ne vraćam se na glazbenu scenu, niti se vraćam u Hrvatsku. Uvijek ću rado gostovati na ovakvim projektima i uvijek ću se vraćati uživati u svemu onom što u domovini volim. Tamo imam drage prijatelje i moje najdraže more na svijetu! A za sve one koji se zlobno pitaju mogu li se još uvijek razgolititi, imam poruku: DA, mogu! Bez kompleksa, photoshopa, umjetnog nosa, napumpanih usana, grudi i umjetne kose. Bez botoksa i filera. Sve je na meni prirodno i autentično. Pokoja borica više i to je sve! Moja figura je još uvijek mladenačka i izaziva zavidne i glupe komentare", nastavila je Vlatka.

"Mrzitelji neka mrze, mediji neka, kao i obično pišu gluposti, a svi oni koji se bez predrasuda žele zabaviti i prisjetiti nekih zdravijih i prirodnijih vremena, neka dođu na Megadance party u Arenu Zagreb 9. veljače!!! Bit će ludo!!! Evo malo zafrkancije sa snimanja prošle godine! Voli vas vaša neshvaćena i progonjena zvjezdica!", poručila je Vlatka.

Osim Vlatke na koncertu će nastupiti i brojni domaći glazbenici kao što su Sandi Cenov, Albina, Ella, grupa Denis & Denis, Ivana Banfić, Alka Vuica, Tony Cetinski, Neno Belan, Franka Batelić i mnogi drugi.

