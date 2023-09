Vlatka Pokos oglasila se o pravim razlozima svog povratka u Hrvatsku, pa upozorila na laž koja se o njoj širi: "Sve me podsjeća na najružnije stvari u mome životu"

Vlatka Pokos komentirala je razloge svog povratka u Hrvatsku iz Kanade i otkrila planira li ostati zauvijek.

Bivša televizijska voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos prije godinu dana vratila se iz Kanade u Hrvatskoj, a sada se odlučila oglasiti o razlozima svog povratka i upozoriti na laž koja se o njoj širi u domaćoj javnosti.

"Kad se laž ponovi bezbroj puta, ona postaje istina. Osobito u hrvatskim medijima koji vole prepisivati i širiti laži o mome životu. Ima ih puno, ali jedna je posebno iritantna te ću je ovom prilikom demantirati: NE, nisam se vratila u Hrvatsku zbog zabavne emisije u kojoj sam sudjelovala. Nitko pri zdravoj pameti ne donosi životne odluke na takav način. Moji razlozi puno su dublji i ozbiljniji i nikog se ne tiču. Kao što se nikog ne tiče gdje živim i što radim. Ne vidim zašto bi to ikom bilo važno osim meni, mojoj obitelji i vrlo malom broju bliskih prijatelja koje imam. I ne, nisam se trajno vratila u Hrvatsku. Hrvatska me uporno i neumorno podsjeća na najružnije stvari u mome životu. Obasipa me mržnjom, lažima i zloćom. Uz časne iznimke", napisala je Vlatka u objavi koju je podijelila na svom profilu na Instagramu uz svoje fotografije.

53-godišnja Vlatka nedavno se zaposlila u jednom splitskom hotelu u kojem radi na takozvanoj concierge-usluzi, a zaposlena je jer ima sve kvalitete potrebne za savjetovanja klijenata u vezi s njihovim željama tijekom boravka u Splitu.

Iz hotela su za Slobodnu Dalmaciju otkrili kako je Vlatka, koja govori nekoliko svjetskih jezika, a usto je i elokventna, komunikativna, motivirana i ugodne vanjštine, bila najbolji odabir za taj posao. Radi se o sezonskom poslu, a ima svoj radni prostor u auli hotela, gdje je gostima dostupna za sve njihove prohtjeve, a najčešće radi na organizaciji evenata i nekih intimnih proslava.

Podsjetimo, Vlatka je nekoliko godina živjela i radila u Kanadi, na nakon povratka u Hrvatsku sudjelovala je u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem joj je plesni mentor bio Mateo Cvenić.

