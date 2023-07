Slavlje na setu najgledanije domaće serije, čestitke ne prestaju pristizati: "Ovo sad već postaje tradicija!"

Vladimir Tintor proslavio je 45. rođendan na setu serije "Kumovi", u kojoj ga gledamo u ulozi Aljoše Gotovca.

Trenutno se snimaju novi nastavci najgledanije domaće serije "Kumovi", koja na jesen kreće s prikazivanjem u programu Nove TV.



A ovaj tjedan na setu u Zagrebu vladala je slavljenička atmosfera, jer je jedan od glavnih glumaca iz serije proslavio rođendan.

Vladimir Tintor, kojeg gledamo u ulozi Aljoše Gotovca, napunio je 45 godina te je objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojim televizijskim bratom Vedranom Mlikotom i ekipom iza kamera ispred benzinske crpke "Macan Benz".

"Ovo sad već postaje tradicija da za svoj rođendan budem okružen ovako dobrim ljudima. Što bi Zoran Margetić rekao: pleme. Bolje si nisam mogao ni poželjeti. Uzdravlje i hvala na svim čestitkama", napisao je Tintor, a u komentarima je dobio još hrpu čestitki od obožavatelja.

Vladimir je domaćoj publici već dobro poznato lice i iza njega je bogata karijera, a ovoj se ulozi posebno razveselio.

"Kažu da prave stvari u životu vrijedi čekati i ovo je dokaz da u tome ima istine. Najviše me obradovalo to što sam upoznao puno dobrih, kvalitetnih glumaca i dobio priliku zaigrati uz njih. To su sve listom profesionalci, zreli ljudi i veliko je zadovoljstvo biti u njihovu društvu, rame uz rame", kazao je jednom prilikom za naš portal, a tom nam je prilikom otkrio i što ima zajedničko s Aljošom, kojeg glumi u seriji.

"Mogu u sebi pronaći dosta Aljošinih osobina. To koliko pokušava biti diplomat u svakoj situaciji, a opet mu nekad pukne živac također mi se čini blisko. Njegova snalažljivost i spremnost na sve da zaštiti svoju obitelj i puno drugih stvari. Na početku ovog projekta imali smo privilegiju da imamo vrijeme odvojeno za probe i probna snimanja, kako bi nam, kad uđemo u produkciju, bilo lakše. Bile su mi značajne probe kako bih bio što spremniji za ulogu", ispričao nam je glumac koji je i prošli rođendan slavio na setu "Kumova".

Kako je Tintor izgledao u mlađim danima i koliko se s godinama promijenio, pogledajte u našoj galeriji.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša glumica pohvalila se velikim razlogom za slavlje: "Našoj sreći nema kraja, živjeli vi meni"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Franka Batelić odgovorila je čovjeku koji ju je pratio po Rapcu, on ostao iznenađen: ''Čujem da me tražiš...''