Predstavio se talentom koji žiri stvarno od njega nije očekivao: ''To nitko ne radi...''

10-godišnji Vito Melvan iz Garešnice predstavio je svoju vještinu s nunčakama, koju je naučio od oca.

''Dobar, poslušan, nestašan, no nekad i ne poslušam. Bila mi je velika želja doći na televiziju, pa si sad ispunjavam tu želju. Nitko se ne bavi ovim mojim talentom, tata mi je rekao da će me naučiti. Ja to ispred nikoga nisam radio, samo sam s tatom vježbao'', ispričao je Vito Melvan prije nego što je stao na pozornicu showa Supertalent.

Žiri je ostao začuđen onim što je vidio.

''Nisam mislila da ćeš imati koreografiju, izgledalo je zabavno. Jako si se potrudio, nisi nastup shvatio olako, od mene ćeš za trudit dobiti onu dobru riječ'', rekla mu je Maja.

''Jako impresivna vještina, dobro si ju izvježbao, jako zanimljivo'', priznao mu je Bilman.

''Ti s takvom sigurnošću to radiš, ti uživaš u tome i odmah je i meni bilo dobro'', priznala je Martina.

Vito je prošao dalje.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Prija napravila pravi raspašoj u zagrebačkoj Areni, svaku svoju oblinu istaknula je prozirnom haljinom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput oduševila potezom na koncertu Aleksandre Prijović, to je baš ugodno iznenadilo sve u njezinoj blizini!

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo najslađi intervju s Majom Šuput koji smo vidjeli? ''Izgledate kao Barbie, dala bih vam 29 godina!''

Pogledaji ovo Celebrity Usred drame muž Blanke Vlašić ima razlog za slavlje: Objavio je nove fotografije, a svi se pitaju samo jedno!

Pogledaji ovo Celebrity Svi pričaju o ovoj snimci s koncerta Marije Šerifović u Osijeku, pogledajte zašto je prekinula nastup!

Pogledaji ovo Celebrity Srpska glumica završila u bolnici nakon što ju je pretukla žena na parkingu, stigla je i policija