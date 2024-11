Je li ovo najslađi intervju s Majom Šuput koji smo vidjeli? ''Izgledate kao Barbie, dala bih vam 29 godina!''

Malena voditeljica Maša Gavranić ugostila je svoju omiljenu pjevačicu Maju Šuput. Razgovor je tekao u veselom tonu, a dotaknule su se mnogih zanimljivih tema, uključujući godine, štikle, obiteljski život i stavove o braku.

Na početku razgovora Maša je znatiželjno pitala omiljenu Maju koliko godina pjeva, a ona je spremno i s osmijehom odgovorila: ''25'', te zatim upitala Mašu koliko bi joj ona godina dala.

Voditeljica nije oklijevala i odgovorila je: ''29?''

Odgovor je oduševio Maju. ''Pa kužiš ti to, a ja 25 pjevam! Nema smisla, sve je to krivo .Taj kalendar ti je jako čudan, ja to uopće ništa ne kužim.''

Nastavak razgovora donio je još jedan duhovit trenutak.

Maša je, naime, primijetila: ''Ali vi izgledate kao Barbie. Tako mlado.''

Maja je odmah odgovorila: ''Da, ljudi, jeste vi ovo čuli! Hvala ti, ljubavi, hvala ti, ja ti se i osjećam tako. Ja isto mislim da barbike ne mogu biti tako stare!''

Ta šala izazvala je smijeh u studiju i dodatno opustila atmosferu.

Zatim je Maša pitala Maju zna li možda koliko ima štikli, a ona je u svom stilu odgovorila: ''Pa ne znam, imam jako puno i mislim da svaka cura treba imati puno štiklica.'' A na pitanje je li joj se ikada dogodilo da joj štikla pukne na koncertu, Maja je iskreno priznala: ''Da, puno puta! Ali obožavam biti bosa. Iskoristim trenutak da kažem da želim odmoriti noge, skinem obje štikle i onda skačem bosa – tada sam najsretnija na svijetu!''

Maja je otkrila i da ima stilista koji joj pomaže birati odjeću za nastupe. ''On me ponekad i spakira, a za nastupe mi čak napiše: 'petak', 'subota', 'nedjelja' i sve mi posloži. A znaš što ja napravim? Opet sve pobrkam!'' priznala je Maja uz smijeh. Maša je priznala kako i ona ima pomoć, često pita roditelje za savjet u odabiru odjeće, te dodala kako mama ima više stila od tate.

Razgovor je zatim prešao na obiteljski život, a Maša je pitala Maju kako počinje njezin dan. ''Moj dan počinje tako da me sin Bloom probudi i kaže: ''Mama, mama, budi se, ja sam budan!'' I onda se moram probuditi, spremiti ga za vrtić… Bloom je jako veseo, ima puno energije, ali je i jako dobar. Mi ti se stalno igramo. A znaš što? Bloom je baš navalio da ima psa. Ne znam što ću s tim…''

Maša je otkrila da i ona ima istu želju: ''I ja bih isto htjela psa. A meni tata kaže: 'Mašo, onda kada se udaš...' A ja se neću nikada udati'.'

Maja je zatim komentirala: ''Znači, ništa od psa… Sviđa mi se tvoj tata. Dobar, pametan čovjek.''

No Maja je imala zanimljiv prijedlog: ''Gledaj, možeš se udati, samo da probaš. Možda ti se svidi. Ako se zaljubiš, možda ćeš htjeti. Ako se udaš, daj barem da ti ja pjevam!'' Maša se odmah složila: ''Može!'' Maja je oduševljeno dodala: ''Ja ti fakat napravim najbolji tulum!''

Na kraju je Maša zahvalila Maji na gostovanju, a Maja je izrazila nadu da će se imati još prilike vidjeti: ''Hvala ti što si me pozvala. Nadam se da ću biti tvoj specijalni gost za stotu emisiju, ali ne za vjenčanje, to ipak neće biti sutra.'' Maša se nasmijala i odgovorila: ''Može!''

Razgovor ispunjen smijehom, zabavnim trenucima i nevjerojatnom energijom možete pogledati na bravo! KIDS radiju, društvenim mrežama, ali i televiziji.

