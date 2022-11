Priča ovog mladića tjera suze na oči, ali on ne odustaje od svojih snova: ''Došao sam pokazati da nešto vrijedim iako ljudi upiru prstom u mene''

Viktor Hršak je u Supertalent došao nakon višegodišnje upornosti, ispričao svoju životnu priču i pokazao svoj ples u kojem se pronašao, a čime je zapravo ispunio svoju dugogodišnju želju.

Viktor Hršak iz Osijeka bavi se plesom kojeg obožava, a prije nego što je stao na binu najavio je da za vrijeme njegova nastupa nitko neće sjediti.

Jedva je čekao stati pred žiri jer, naime, dolazak na Supertalent njegov je dugogodišnji san.

''Došao sam napraviti spektakl. U plesu sam se našao, emotivniji je razlog. Nikad nisam imao podršku svojih bližnjih, nemam ni prijatelja, odlučio sam se baviti nečim što volim, a to je ples. Volim život i život je nešto posebno, živi maksimalno! Imam blagu retardaciju, nije to ne znam kakva bolest, ali me spriječava u puno toga, zato nemam niti jednog prijatelja'', ispričao je Viktor.

''Ljudi upiru prstom u mene i kako mi govore - da sam retardiran i svašta. Znate kako se kaže, treba uvijek biti veseo i nasmijan, kod mene je uvijek samo osmijeh i pozitiva, ali uvijek ima ono što me dotakne jer sam ja ipak osoba od krvi i mesa. Najviše sam želio doći da pokažem svim tim ljudima da ipak nešto vrijedim i mislim da će mi ovaj Supertalent otvoriti neka nova vrata'', zaključio je Viktor kojeg su na pozornici ponijele emocije pa se rasplakao.

Njegov nastup prikazan je zbog višegodišnje upornosti i velike želje za nastupom u Supertalentu, pa su gledatelji zamoljeni da ga pogledaju od srca i bez predrasuda.

"Došao si, rekao si, pokazao si svima, dokazao i na tome ti bravo i hvala ti što si došao", zahvalila mu Martina Tomčić nakon nastupa.

