Vesna Pisarović za dugoočekivani koncert u Ciboni odabrala je outfit koji je dokazao da je u formi isto kao i na vrhuncu karijere!

Vesna Pisarović održala je dugoočekivani koncert u Ciboni, a za ovaj nastup odabrala je hit-kombinaciju koja je istaknula njene noge.

Naša pjevačica Vesna Pisarović održala je dugoočekivani koncert u Ciboni. Svojim koncertom napravila je pravi nostalgični povratak u prošlost kad je harala domaćom scenom, a da ovaj koncert ostane u sjećanju pobrinula se i svojim izgledom.

Vesna je za nastup odjenula crvenu odjevnu kombinaciju, a na minicu koja je istaknula njene noge obula je crvene štikle s visokom platformom. Ogrnula se crvenom kožnom jaknom koja je visjela do poda, a kosu je začešljala unatrag.

Podsjetimo, Vesni su hitovi poput "Jutro donosi kraj", "Da znaš" i "Da sutra umrem" svojevremeno donijeli vojsku obožavatelja, a i danas se još vrte na radio postajama.

2002. godine predstavljala je Hrvatsku i na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Talinu s pjesmom "Sasvim sigurna" gdje je osvojila 11. mjesto. Dvije godine kasnije vratila se na isto natjecanje, ali ovaj put kao autorica pjesme "In the Disco" koju je izveo predstavnik Bosne i Hercegovine Dean.

Šok za obožavatelje uslijedio je kada se 2006. godine naglo povukla sa scene i iz Zagreba odselila u Haag, a potom u London kako bi studirala jazz pjevanje. Po završetku studija novi dom pronašla je u Berlinu gdje se u jesen 2009. godine udala za sina političara Milorada Pupovca, Ozrena, a o njihovom privatnom životu ne zna se puno.

No Vesna se prošle godine odlučila vratiti na scenu nakon dugih 15 godina, a prvi povratnički nastup imala je na Dori. Ove godine održala je i veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova koji je rasprodala do posljednjeg mjesta.

"Pa to je za mene jedan mogu reći šok. Ja se stvarno nikad nisam nadala ovome, nit sam sanjala o ovome, to čak nije niti moj san, to je nešto što mi je svemir servirao, te pjesme su očito ostavile traga. Milana Vlaović Kovaček je pisala u to vrijeme takve pjesme koje očito u današnje vrijeme, i danas se vole pjevati", izjavila je nakon koncerta za IN Magazin, a tada je najavila i kako opet uzima kratak predah, ali ovog puta za stvaranje novih pjesama.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Elegantna haljina na prvu je svima oduzela dah, a tek kad je okrenula leđa nitko u nju nije prestao gledati

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Fotke mladog glazbenika u društvu 12 godina starije ljepotice završile u svim tabloidima, a vidljivo je odmah i zašto se o njoj posebno priča!