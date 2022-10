Pojavile su se fotografije Vesne Pisarović iz 2005. godina na kojima ne izgleda puno drugačije nego danas i najveća je razlika u boji njezine kose.

Vesna Pisarović na glazbenoj sceni pojavila se početkom 2000-ih i u kratkom je roku postala jedna od omiljenih domaćih pop pjevačica.

Na počecima karijere zaštitni znak bila joj je crvena kosa, a sada su se pojavile njezine fotografije iz 2005. godine koje su nas na to podsjetile.

Vesna je tada bila na promociji albuma Tonyja Cetinskog gdje se družila s Ninom Badrić, a nevjerojatno je koliko malo su se obje od tada promijenile.

Pisarović zadnjih godina ima smeđu kosu, no vrijeme nije ostavilo nimalo traga na njezinu licu pa izgleda gotovo isto kao i prije 17 godina.

Podsjetimo, Vesni su hitovi poput "Jutro donosi kraj", "Da znaš" i "Da sutra umrem" svojevremeno donijeli vojsku obožavatelja, a i danas se još vrte na radio postajama.

2002. godine predstavljala je Hrvatsku i na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Talinu s pjesmom "Sasvim sigurna" gdje je osvojila 11. mjesto. Dvije godine kasnije vratila se na isto natjecanje, ali ovaj put kao autorica pjesme "In the Disco" koju je izveo predstavnik Bosne i Hercegovine Dean.

Šok za obožavatelje uslijedio je kada se 2006. godine naglo povukla sa scene i iz Zagreba odselila u Haag, a potom u London kako bi studirala jazz pjevanje. Po završetku studija novi dom pronašla je u Berlinu gdje se u jesen 2009. godine udala za sina političara Milorada Pupovca, Ozrena, a o njihovom privatnom životu ne zna se puno.

No Vesna se prošle godine odlučila vratiti na scenu nakon dugih 15 godina, a prvi povratnički nastup imala je na Dori. Ove godine održala je i veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova koji je rasprodala do posljednjeg mjesta.

"Pa to je za mene jedan mogu reći šok. Ja se stvarno nikad nisam nadala ovome, nit sam sanjala o ovome, to čak nije niti moj san, to je nešto što mi je svemir servirao, te pjesme su očito ostavile traga. Milana Vlaović Kovaček je pisala u to vrijeme takve pjesme koje očito u današnje vrijeme, i danas se vole pjevati", izjavila je nakon koncerta za IN Magazin, a tada je najavila i kako opet uzima kratak predah, ali ovog puta za stvaranje novih pjesama.

