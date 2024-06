Vedrana Rudan progovorila je o svojoj borbi s rakom i objavila dugo željeni komentar: ''Moj je je*eno rijedak, do smrti imaš čak tri mjeseca''

Hrvatska novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan podijelila je kako je izgledao početak liječenja od raka od kojeg boluje.

Vedrana Rudan javila se nakon dugo vremena na svom Facebook profilu pa progovorila o raku s kojim se bori, ali i aktualnim temama u državi.

''Moj je rak je*eno rijedak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok. Samo 5% sretnika može se operirati. Ta sam. Najprije sam otišla u Svetu Nedjelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam 'ušla u kvotu'. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u 'kvotu'. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji'', započela je.

''Naravno da su povlašteni građani ove zemlje u 'kvoti' i prije nego dobiju rak, ali to znamo. Ja sam čak doznala i ime lika koji me prekrižio iako taj podatak nisam tražila. Na neki sam način počašćena što nisam dio lopovske ekipe kojoj ni rak ništa ne može. Tu nikako ne mislim na mnoge bolesne koji su ipak uskočili iako nisu hadezeovski gadovi. Nakon 'spaljivanja' stigla sam u Merkur. To vam je bolnica u kojoj rade ljudi nadljudi. Liječnici, sestre, spremačice, kuharice, terapeuti, medicinska braća… Ljudima presađuju organe, iz mrtvih dižu mrtve koji kasnije idu u teretane, ali im vrlo rijetko, na Međunarodni dan transplantacije primjerice, netko turne krušku pod njušku da bi nešto kratko, ukratko, čim kraće, minute su skupe, za medije govorili o svom poslu'', dodala je.

Dok je ležala u krevetu, operirana, slušala je kako se u daljini deru Hrvati koji slave pobjedu Dinama.

"Jebote! Što mi slavimo. ŠTO MI SLAVIMO? NA KOJU TEMU SVRŠAVAMO? U Merkuru nadljudi u savršenoj tišini čine čuda koja jedva da možemo razumjeti, čuda koja su i u svjetskim relacijama čuda, a razuzdana gomila na čelu s retardiranim političarima slavi rad dlakavih nogu", nastavila je, a ostatak objave pročitajte u nastavku.

Vedrana je početkom svibnja otkrila da boluje od karcinoma. Objavila je tekst koji je naslovila "Rak i ja" i u kojem je, među ostalim, najavila da prestaje pisati na blogu kako bi se posvetila liječenju, ali i da o svemu planira napisati knjigu, a podijelila je i planove za svoj pogreb.

