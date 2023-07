Zvijezdi hit-serije "Kruna" umalo se dogodilo ono što si nije priželjkivala, brzo se morala pokriti rukama da spriječi nezgodu!

Vanessa Kirby umalo je doživjela malu nezgodu na crvenom tepihu premijere filma "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" u New Yorku.

Britanska glumica i zvijezda hit-serije "Kruna" Vanessa Kirby pojavila se na premijeri svog novog filma "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" u New Yorku, a na crvenom tepihu joj se umalo dogodila nezgoda koju si baš nije priželjkivala.

35-godišnja Vanessa je za svečanu prigodu obukla svilenu haljinu boje kože dok je na rukama nosila zanimljiv dodatak s resicama, a onda se našla u problemu kada joj je skliznula tanka naramenica zbog čega je brzo sakrila grudi dlanovima, kako ne bi pokazala više nego je planirala. Fotografi su u tom trenutku uhvatili njezin zbunjeni i iznenađeni izraz lica kojim je pokazala kako joj baš i nije bilo svejedno.

Vanessa je inače poznata kao samozatajna glumica koja svojim ulogama privlači veliku pažnju, a osim "Krune" u kojoj je glumila princezu Margaret, zapaženu je ulogu ostvarila u filmu "Pieces Of A Woman". Njom je najviše htjela skrenuti pažnju na sve ožalošćene žene koje su u stvarnim životima doživjele tragičan gubitak djeteta nakon poroda, a pomogle su joj pri stvaranju njezina lika.

"Znala sam da mi je glavna zadaća da pristupim ženama koje s takvim iskustvima, s njima sam razgovarala bez obzira jesu li izgubile bebe tijekom trudnoće ili neposredno nakon rođenja. Nepodnošljiva je tuga u takvim situacijama", izjavila je jednom prilikom za Deadline.

Osim u filmu "Pieces Of A Woman", Vanessa je neke od svojih posljednjih sjajnih uloga ostvarila u hit seriji "The Crown" te filmovima "The World to Come", "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "Mission: Impossible - Fallout", "Mr. Jones" i drugima.

