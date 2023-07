Raskalašenim ponašanjem zgražala je mnoge, čak su je prozvali ludom i kraljevskim parazitom, ali jedna osoba od nje nikad nije odustala

Princeza Margaret bila je i ostala upamćena po svom osebujnom načinu života i skandalima, desetljećima prije nego je svijet uopće čuo za Meghan Markle i njezine ispade kao članice britanske kraljevske obitelji.

Britanska kraljevska obitelj kulturni je i povijesni fenomen, a životi članova njezine obitelji iz generacije u generaciju intrigiraju javnost i svaki detalj vezan uz njih pomno se prati.

Posljednjih desetljeća svjedoci smo izvještavanja o pokojnoj kraljici Elizabeti, njezinom sinu i sadašnjem kralju Charlesu, njegovoj pokojnoj supruzi, princezi Diani, sinovima Williamu i Harryju i njihovim obiteljima. No puno prije Meghan Markle i princeze od Walesa živjela je još jedna zanimljiva kraljevska osoba koja je privlačila pozornost skandalima, a živjela je kao da sutra ne postoji.

Bila je to mlađa i jedina sestra kraljice Elizabete, princeza Margaret, poznata i kao "buntovnica". Sestra koja je kršila pravila dvora i ponašanja što je pokazivala gdje god bi se pojavila i bila je totalna suprotnost čvrstoj, formalnoj i pouzdanoj Elizabeti.

Princeza Margaret rođena je 21. kolovoza 1930. u dvorcu Glamis u Škotskoj, četiri godine nakon Elizabete. Dvije sestre odrastale su u normalnim okolnostima, koliko su im to titule dopuštale, no niti jedna od njih nije očekivala da će njihov otac, Albert George, naslijediti svog starijeg brata kao kralj na prijestolju i to zbog abdikacije. Time su sestre i njihova obitelj dospjeli su u središte pozornosti mnogo ranije nego što se očekivalo.

Margaret se već u djetinjstvu izborila za svoje jedinstveno mjesto u kraljevskoj obitelji. Budući da se od nje nikada nije očekivalo da bude kraljica, jer je bila mlađa sestra, mogla je iskoristiti više slobode u svom osobnom i profesionalnom životu. Za razliku od Elizabeth, koja se udala s 21 godinom, Margaret je sve do 30. godine bila jedna od najpoželjnijih neženja s dvora.

Navodno joj se udvaralo čak trideset muškaraca, no niti jedan joj nije zapeo za oko kao potencijalni suprug. I to sve dok nije upoznala čovjeka od povjerenja njezinog oca, kapetana grupe Petera Townsenda. Upoznala ga je kada je imala samo 13 godina, a zaljubila se u njega 1947. godine tijekom turneje po Južnoj Africi. Navodno se njih dvoje počelo viđati dok je Peter još bio u braku sa svojom prvom suprugom Cecil Rosemary Pratt, od koje se razveo 1952. godine i zaručio se s Margaret samo godinu dana kasnije.

O Margaretinim zarukama s Peterom pričala je cijela Velika Britanija i pratile su ih brojne kontroverze. Prije svega, Peter je bio 15 godina stariji od nje i imao je dvoje djece iz prvog braka, a u to vrijeme članovima kraljevske obitelji nije bilo dopušteno vjenčati se s osobama čiji su bivši supružnici još uvijek živi, prema arhaičnom pravilu kojeg se tada držala Engleska crkva.

Kao rezultat toga, Margaretine zaruke s Peterom bile su odgođene, a potom i potpuno prekinute. Nekoliko je čimbenika moglo pokrenuti ovaj raskid, ali u konačnici nije bilo načina da se Margaret uda za Petera i da ostane prihvaćena kao članica kraljevske obitelji ili Engleske crkve. Njezina sestra, kraljica Elizabeta i parlament istražili su niz načina na koji bi taj brak učinili izvedivim i valjanim, no Margaret i Peter prekinuli su i otišli svatko svojim putem.

Nakon toga, Margaret se družila s brojnim pripadnicima visokog engleskog društva, no nitko od njih joj nije bio zanimljiv i odbijala je udvarače. Sve dok nije upoznala fotografa Antonyja Armstronga Jonesa, na jednoj večeri 1958. godine. Za njega su kružile priče da je veliki zavodnik i da je spavao s mnogo žena i muškaraca prije nego što se oženio s Margaret. Čak i da je dobio dijete s udanom ženom prije nego što je oženio Margaret, a što je i potvrđeno tek prije nekoliko godina.

No on je osvojio njezino srce i njihovo je vjenčanje bila prva ceremonija kraljevskog vjenčanja koje se prenosila na televiziji, a on je bio jedan od prvih ljudi van kraljevske obitelji koji je tako postao njezin član. Margaret i Antony u početku su bili sretni i dobili su dvoje djece, no njihov je brak bio prepun komplikacija. Njemu je smetalo Margaretino pretjerano zabavljanje, dok su njegov pretjerani rad, izvanbračne veze i općenito ponašanje živcirali nju. Na kraju dana, istovremeno su bili previše slični i previše različiti da bi funkcionirali kao par.

"Margaret i Tony su bili prilično jake volje i navikli su na svoj način živjeti, tako da je sigurno bilo sukoba. Ona je očekivala da će njezin muž biti više s njom, ali jedna od Tonynih najjačih motivacija bio je posao", napisala je autorica Anne De Courcy u svojoj knjizi "Snowdon: The Biography".

Tako su brzo uslijedile vanbračne afere s obje strane, a na kraju je brak propao, unatoč povremenim izljevima strasti. No dok bi svaki drugi par zbog toga tražio razvod, kraljevska obitelj ima stroge protokole protiv toga, a i Engleska crkva ih je smatrala ogromnim tabuom sve do ranih 2000-ih. Tako su Margaret i Tony donekle bili prisiljeni nastaviti u lažnom braku. Izvan njega, mogli su se slobodno upuštati u ljubavne veze s bilo kim koga su sreli, što su i činili.

Margaret je započela romantičnu vezu s vrtlarom Roddyjem Llewellynom, 25-godišnjakom kojeg je upoznala u Škotskoj, no u veljači 1976. godine fotografi su ih uhvatili kako se brčkaju na plaži na Karipskom otočju, a fotografije su izazvale golem bijes u široj javnosti, kao i među istaknutim političarima, od kojih su mnogi Margaret nazvali ludom i kraljevskim parazitom. Neki su čak predlagali njezino potpuno uklanjanje iz kraljevske obitelji.

Dok je bila u vezi s Roddyjem, Margaret se jednom prilikom predozirala tabletama za spavanje, što su neki biografi opisali kao pokušaj samoubojstva, a 24. svibnja 1978. godine, konačno je uspjela dobiti razvod od Tonyja, postavši prva viša članica britanske kraljevske obitelji koja se razvela.

Naravno, Margaret nije bila jedina članica obitelji koja je imala problema u braku, ali je bila jedina koja se razvela unatoč kritikama i nedaćama. Elizabeth i njezin suprug Phillip također su imali brojne probleme tijekom svog braka, ali kraljica nikada ne bi prkosila kraljevskom običaju da ispuni vlastitu želju. No Margaret je imala dovoljno snage i volje za to, i kao rezultat toga, bila je razapeta u medijima i javnosti.

U jednom od intervjua za "The Cut", Margaretin biograf Christopher Warwick rekao je da je ona premostila jaz između dva svijeta na fascinantan način.

"Ponekad je bila zastrašujuća princeza držeći se visoka, koja se osjećala dovoljno ovlaštenom da kaže što misli i omalovažava svoje društvo kako joj se prohtije; a ponekad je bila jadna, mala, bogata djevojčica zatočena u svijetu krute tradicije, strukture i prosuđivanja, umirući od želje da živi svoj život prema vlastitim uvjetima", zaključio je on.

Pila je, pušila i zabavljala se više nego bilo koji drugi član obitelji, što je možda razlog zašto joj se zdravlje počelo pogoršavati tijekom pedesetih, a njezine osobne odluke izazvale su mnogo poniženja, tjeskobe i srama. Njezin dugačak popis ljubavnika izazvao je puno skandala, a drska i pomalo zločesta strane su jedni od razloga zašto se i danas priča o njoj, smatra Warwick.

Ono što je važno naglasiti je da unatoč svim njihovim razlikama, Elizabeth nikada nije napustila svoju mlađu sestru. Zapravo, dala je sve od sebe da Margaret bude sretna, ispunjena i poštovana.

"Kraljica je, čak i dok su bile djevojčice, uvijek pazila na svoju sestru jer je Margaret znala biti svojeglava. Što se tiče osobnosti, Elizabeth i Margaret bile su različite poput neba i zemlje. No unatoč tome, među njima nikada nije došlo do prekida veze. Među njima je vladala velika ljubav", otkrio je Warwick.

Elizabeth i Margaret rođene su i odrasle pod istim okolnostima, no pokazalo se da su više različite nego što je itko mogao zamisliti. Ipak, njihove razlike ih nisu natjerale da se razdvoje već su ojačale njihovu ljubav jedne prema drugoj.

Princeza Margaret preminula je 9. veljače 2002. u 72. godini života od posljedica moždanog udara.

