Senzacionalni povratak jedne od nekad najvećih zvijezda, podsjetio je na hitove koji se i danas slušaju i oduševio dirljivom gestom!

Usherov nastup u poluvremenu ovogodišnjeg Super Bowla u Las Vegasu obilježili su blještavilo i savršena koreografija, no najava novog Beyonceina albuma i prisutnost Taylor Swift privukli su najviše pozornosti prisutnih i svih onih koji su pratili spektakl na CBS-u i streaming servisu Paramount+.

Popularni R&B glazbenik Usher, porijeklom iz Teksasa, svoj je nastup na stadionu Allegiant započeo pjesmom iz 2004. godine "Caught Up", a njegovi gosti u udarnom terminu poluvremena bili su Alicia Keys, repper Lil Jon i američki glumac i repper Ludacris.

Alicia je bila Usherova prva gošća koja je izvela svoj hit "If I Ain't Got You" za futurističkim crvenim klavirom, a potom i duet s Usherom, njihov hit iz 2004. godine "My Boo".

Lil Jon je otpjevao svoj hit "Turn Down For What", a zatim zajedno s Ludacrisom i Usherom možda svoj najiščekivaniji hit "Yeah!". Dok je izvodio pjesmu "U Don't Have To Call" Usher je rekao: "Hej mama, uspjeli smo, ovo je sada za tebe!"

Tijekom nastupa odao je počast Michaelu Jacksonu, čiji je nastup u poluvremenu Super Bowla godine 1993. godine bio jedan od najgledanijih. U jednom je trenutku Usher navukao jednu rukavicu, tako odajući počast preminulome pop glazbeniku.

Prepun stadion sa 65 tisuća sjedećih mjesta frenetično je navijao u trenutku kad je Usher skinuo gornji dio odjeće, pokazavši samo medaljon koji je nosio oko vrata, a potom je izveo hit "U Got It Bad". Uoči nastupa na Super Bowlu pjevač je objavio svoj najnoviji album "Coming Home" izašao je u petak.

No zvijezda večeri bila je Taylor Swift koja je iz VIP lože u društvu slavnih prijatelja bodrila svog zaručnika Travisa Kelcea, igrača Kansas City Chiefsa.

Njezina veza s karizmatičnom zvijezdom Chiefsa bez sumnje je povećala gledanost tv-spektakla, a gotovo svaki njezin potez bio je dobar materijal za naslovnice.

Događaju je prisustvovala i Beyonce sa suprugom Jay-Z-jem i kćerima Blue Ivy i Rumi. Pjevačica je nekoliko trenutaka nakon emitiranja reklame koju je odradila za Verizon najavila izlazak svoga novog albuma. Po najavama bi trebao izaći 29. ožujka.

Od više od 113 milijuna gledatelja koji su pratili Super Bowl prošle godine, više od 43 posto ih je spektakl gledalo prvenstveno zbog reklama koje su postale svojevrstan kulturološki fenomen.

