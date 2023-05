Zdravko Čolić pozirao sa svojom lijepom kćeri, koja mu je uputila i divnu poruku: "Moj ponos, volim te!"

Kći Zdravka Čolića, Una Čolić, objavila njihovu zajedničku fotografiju i čestitala mu rođendan.

Pjevač Zdravko Čolić napunio je 72 godine, a njegova kći Una mu je čestitala rođendan u svojim pričama na Instagramu.

"Sretan rođendan najboljem tati! Moj ponos, volim te", napisala je Una uz njihovu zajedničku fotografiju koju možete pogledati u galeriji.

Osim Une, Zdravko sa suprugom Aleksandrom, s kojom je u sretnom braku od 2001. godine, ima još i kćer Laru.

Pjevačeva supruga rijetko se pojavljuje u javnosti, no nedavno je na društvenim mrežama osvanula jedna njezina novija fotografija.

Aleksandra, koja je po struci profesorica geografije, posvetila se odgoju njihovih kćeri, a Čola je jednom prilikom objasnio zašto se rijetko pojavljuje u javnosti te se prisjetio i jednog incidenta koji je doživjela zbog njega.

"Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljica i posjekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posljedica. To je bilo davno, ali se i dandanas sjećam toga. Moja žena drugih većih neugodnosti nije imala jer se ne eksponira, nije taj tip, a i ja smatram da žena i djeca trebaju biti daleko od očiju javnosti", ispričao je pjevač za Express.ba.

Za IN magazin je priznao i što mu supruga jedino zamjera u odgoju njihovih kćeri.

"Mene žena uvijek kritizira da nisam dovoljno prisutan, što ja stvarno prihvaćam kao kritiku, ali opet, naravno, brinem, kao što svi očevi brinu. Međutim, svatko ima neki svoj posao, pa drugačije možeš ispratiti neke stvari kad djeca odrastaju. Nekad se iznenadiš kako se to sve preko noći događa, tako da je zasad to što je, ja prihvaćam svaku kritiku, ali brinem, to je najvažnije", rekao je Zdravko Čolić.

