Pogledajte kako izgleda žena Zdravka Čolića, upoznali su se u Hrvatskoj, a u javnosti ju viđamo u rijetkim prilikama

Zdravko i Aleksandra Čolić u braku su od 2001. godine, a nju u javnosti viđamo tek u rijetkim prilikama.

Jedan od najpopularnijih pjevača ovih prostora Zdravko Čolić nosi i titulu miljenika žena, ali njegovo srce već godinama pripada samo jednoj, njegovoj supruzi Aleksandri Čolić.

Pogledaj i ovo Ne voli se eksponirati Malo tko zna da Zdravko Čolić ima brata koji mu nevjerojatno nalikuje, a nikada ne biste pomislili čime se bavi!

Upravo je ona Zdravkova najveća podrška, no u javnosti se rijetko kada pojavljuje i viđamo je u rijetkim situacijama. Pjevač se jednom priliko prisjetio dana njihova vjenčanja i otkrio kako su svi mislili da je u pitanju neka šala.

"Vjenčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera, jer je bio praznik. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo mora postojati. Veze koje duže traju, za onog tko ih može izgurati, nisu nekad loše, u smislu zajedničkog života", izjavio je tada Zdravko, prenosi nova.rs.

Aleksandrinu fotografiju pogledajte OVDJE.

Aleksandra je pak u jednom od svih malobrojnih intervjua za magazin Hello otkrila kako je zavela nekad najvećeg zavodnika na estradi.

"Svaki muškarac voli da netko brine o njemu, mislim da je to bilo presudno", zaključila je.

Zdravko je jednom prilikom ispričao i kako su se upoznali u Hrvatskoj.

"Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo se viđati, s vremenom smo se počeli zabavljati. Osvojila me jednostavnošću i privrženošću, posvetila mi se, misli o meni, brine. Čovjek nekako prepozna osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do njega. To ne mogu objasniti jer može pred tobom biti najljepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je vjerojatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju", zaključio je pjevač.

Zdravko i Aleksandra su u braku dobili dvije kćeri, Laru i Unu koja svojim objavama na društvenim mrežama izaziva veliku pažnju i sama već broji tisuće obožavatelja i pratitelja s kojima dijeli trenutke iz svakodnevnog života.

